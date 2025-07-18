Gazzeli Öğretmenler Mısır'da Hayata Umut Oluyor

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de sürdürdüğü soykırımdan kaçıp Mısır'a göç eden 2 kadın öğretmen, Gazzeli çocuklara eğitim vererek onları yeniden hayata adapte etmeye çalışıyor.

Cevan Ebu Şaban ve Hena et-Tabba, anne ya da babalarını kaybetmiş çocuklara hem mahrum kaldıkları eğitimi vermek hem de onları "savaş psikolojisinden" çıkarmak için kolları sıvadı.

Gazze'den çıkıp Mısır'a gelen Filistinli öğretmenler, başkent Kahire'deki bir merkezde Gazzeli çocuklara yüz yüze ve online olmak üzere ilkokula hazırlık düzeyinde Arapça, İngilizce ve 4 temel işlemi öğretmeye başladı.

Savaştan çıkan çocuklara eğitimle umut oluyorlar

Gazze'de de öğretmenlik yapan Ebu Şaban, Mısır'a uzanan göç yolculuğunu, çocukları eğitim hayatına yeniden kazandırma fikrinin nasıl doğduğunu ve temennilerini AA'ya anlattı.

Gazze kentinde güzel ve istikrarlı bir hayatı olan, mesleğini icra eden Ebu Şaban'ın İsrail'in saldırılarıyla hayatı altüst oldu. Saldırıların ardından Gazze içinde başlayan göç yolculuğu Mısır'la son buldu.

Ebu Şaban, Mısır'da okul çağındaki çocuk sayısının çok olduğunu ve bu çocukların okula gidip eğitim alamadığını görünce evde ya da bir merkezde çocuklara ders vermeye karar verdiğini söyledi.

Saldırılardan kaçıp gelen çocukların yaşadığı psikolojik çöküntüden bahseden Ebu Şaban, şunları anlattı:

"Ailelerini, anne ve babalarını kaybeden, kendileri enkaz altından çıkarılmış çocuklar var. Yaşadıkları korku nedeniyle konuşamayan çocuklar var. Biz bu çocukları büyük bir içtenlik ve sevgiyle kucaklıyoruz. Çünkü biz de onlarla aynı zor süreçlerden geçtik. Neler yaşadıklarını biliyoruz. Onlarla oyun oynuyor, gülüyor, eğleniyoruz ve böylelikle konuşmaya başlıyorlar. Bazıları çok da akıllı."

Çocukların psikolojik desteğe ihtiyacı var

Ebu Şaban, "bu çocukları hayata kazandırmak için ellerinden geleni yaptıklarını ancak muhakkak eksik bir şeylerin kaldığını çünkü Gazze'den gelen çocukların çok şeye ihtiyacı olduğunu" ifade etti.

İsrail saldırılarıyla 30 yıllık hayatının bir anda "yok olduğunu" dile getiren Ebu Şaban "savaş öncesi hayatımıza geri dönmeyi, ailemle yeniden bir araya gelmeyi, bir sofraya oturmayı isterim. Bunları çok özledim." diyerek temennilerini sıraladı.

Saldırıların ilk 8 ayında Gazze'de olan daha sonra kendi çocuklarının eğitimi için dışarı çıkmaya karar veren Tabba da Mısır'da Ebu Şaban ile birlikte Gazzeli çocuklara eğitim vermeye başladı.

Öğrenciler arasında yakınlarını ve uzuvlarını kaybeden çocuklar olduğunu kaydeden Tabba, "Bu çocukların psikolojik desteğe ihtiyacı var. Onlara Gazze'de kaybettikleri eğitim ve okul hayatını kazandırmaya çalışıyoruz." dedi.

Ailesinin bir kısmının Gazze'de, kardeşinin ise Türkiye'de olduğunu aktaran Tabba, onlarla yeniden bir araya gelmeyi istediğini dile getirdi.