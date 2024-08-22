Gazzeliler İsrail kuşatması altında ilkel yöntemlerle yakıt üretiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gazzeliler İsrail kuşatması altında ilkel yöntemlerle yakıt üretiyor

İsrail'in bombardıman ve yakıt girişine izin vermemesi nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, plastik atıkları kullanarak benzin ve mazot üretiyor. Yakıt sıkıntısı nedeniyle bölge halkı ilkel yöntemlerle geçim kaynağı sağlamaya çalışıyor.

22.08.2024 20:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Gazzeliler İsrail kuşatması altında ilkel yöntemlerle yakıt üretiyor

GAZZE ŞERİDİ - İsrail'in aralıksız bir şekilde sürdürdüğü bombardımanın yanı sıra yakıt girişine izin vermediği Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, günlük yaşamlarını sürdürebilmek için plastik atıkları kullanarak ilkel yöntemlerle benzin ve mazot elde ediyor.

İsrail'in 321 gündür devam eden yoğun saldırıları ve ablukası nedeniyle Gazze Şeridi'nde yaşanan yakıt sıkıntısı, bölgedeki Filistinlileri hayatta kalmak için ilkel yöntemlere sevk ediyor. Bölge halkı geçim kaynağı sağlamak amacıyla plastik atıkları kullanarak benzin ve mazot elde etmeye çalışıyor. Gazze Şeridi'nin kuzeyinde dizel ve benzin elde etmek için kısıtlı imkanlarla çadırdan oluşturulan küçük bir tesiste çalışan Muhammed İmran, "İsrail savaş uçaklarının saldırısında hasar gören evlerden plastik malzemeleri toplayıp varillere koyuyoruz, yüksek ısıya maruz bırakıyoruz ve ilkel yöntemlerle kimyasal işlemlerden geçirerek mazot ve benzin elde ediyoruz" dedi. İmran, yakıt elde etmek ve zorlu ekonomik şartlarda ailesine geçim kaynağı sağlamak için günde 10 saatten fazla çalıştığını belirtirken, yüksek sıcaklık nedeniyle çok zorlandıklarını ifade etti. İşçiler için herhangi bir güvenlik önlemi olmadığını vurgulayan İmran, daha önce büyük bir yangın çıktığını ve şans eseri kurtulduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA

Plastik, Plastik, İsrail, İsrail, Dünya, Dünya, Gazze, Gazze, Dünya, Dünya, Güncel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazzeliler İsrail kuşatması altında ilkel yöntemlerle yakıt üretiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:46 İstanbul’da 9 katlı otelde yangın çıktı, vatandaşlar tahliye edildi İstanbul'da 9 katlı otelde yangın çıktı, vatandaşlar tahliye edildi
22:59 Sağlık Bakanlığından Batı Nil Virüsü enfeksiyonu uyarısı Sağlık Bakanlığından Batı Nil Virüsü enfeksiyonu uyarısı
22:40 Antalya’da genç kadın cami içerisinde kilitli kaldı Antalya'da genç kadın cami içerisinde kilitli kaldı
19:02 F-35 ve F-18’lerle donatılan ABD’nin devasa uçak gemisi Orta Doğu’da F-35 ve F-18'lerle donatılan ABD'nin devasa uçak gemisi Orta Doğu'da
18:32 AK Parti Milletvekili Öztaylan: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 700 çalışanını işten çıkardı AK Parti Milletvekili Öztaylan: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 700 çalışanını işten çıkardı
10:39 ’The Hangover’ filminin oyuncusu Nathalie Fay, erkek arkadaşına yumruk attığı için tutuklandı 'The Hangover' filminin oyuncusu Nathalie Fay, erkek arkadaşına yumruk attığı için tutuklandı
10:19 Oyuncu Sema Şimşek sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi Gelen zina yorumuna öfke kustu Oyuncu Sema Şimşek sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi! Gelen zina yorumuna öfke kustu
10:09 Çalışma saatleri değişiyor Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan’ın önüne gidecek Çalışma saatleri değişiyor! Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan'ın önüne gidecek
10:04 Nihat Kahveci’den Muslera’ya: Bunu beklemezdim Nihat Kahveci'den Muslera'ya: Bunu beklemezdim
10:00 Rus asker, kendi birliğine ait üssü havaya uçurup Ukrayna’ya kaçtı Rus asker, kendi birliğine ait üssü havaya uçurup Ukrayna'ya kaçtı
09:58 Görenlerin imrenerek baktığı ev, dev dalgalara teslim oldu Görenlerin imrenerek baktığı ev, dev dalgalara teslim oldu
09:57 Yurt dışına çıkacaklar dikkat ’’Hoş geldin’’ paketiyle ücretsiz arama ve internetten faydalanmak mümkün Yurt dışına çıkacaklar dikkat! ''Hoş geldin'' paketiyle ücretsiz arama ve internetten faydalanmak mümkün
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2024 06:31:47. #1.13#
SON DAKİKA: Gazzeliler İsrail kuşatması altında ilkel yöntemlerle yakıt üretiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement