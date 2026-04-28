Gdz Elektrik'ten 64,2 milyar liralık yatırım planı
Gdz Elektrik'ten 64,2 milyar liralık yatırım planı

28.04.2026 12:04
Gdz Elektrik, 2026-2030 döneminde 64,2 milyar lirayı aşan yatırım planıyla enerji altyapısını iklim değişikliğine karşı güçlendiriyor.

Gdz Elektrik, 2026-2030 döneminde 64,2 milyar lirayı aşan yatırım planıyla enerji altyapısını iklim değişikliğine karşı daha dayanıklı hale getiriyor. Genel Müdür Ahmet Bayramoğlu, yüksek riskli bölgelerde fiziksel önlemleri yapay zeka destekli izleme sistemleriyle desteklediklerini belirtti. 2026 yılında kırsal bakım çalışmaları için 294 milyon lira bütçe ayrıldı. Yapay zeka destekli erken uyarı sistemleriyle riskli noktalarda enerji akışı otomatik kesilecek.

Önceki dönemde 7 bin 359 kilometrelik koridor açma çalışması tamamlandı, 2026'da 2 bin 404 kilometre daha eklendi. Şirket, dağıtım sistemini tek merkezden izliyor; ortalama kesinti süresi 745 dakika ile Türkiye ortalamasının altında. Sahada yüzde 100 elektrikli platform araçları kullanıma alındı. Muhtarlar için özel iletişim hattı kuruldu.

Bayramoğlu, 2021-2025 döneminde 37 milyar lira yatırım yapıldığını, yeni dönemde bu rakamın 64 milyar liraya çıktığını söyledi. 2026'da 12,8-13 milyar lira yatırım ve 14 milyar lira bakım kaynağı planlanıyor. Kayıp-kaçak oranı yüzde 6,46 ile hedeflerin altında. Hatlar dron ve termal kameralarla taranarak anomaliler tespit ediliyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gdz Elektrik'ten 64,2 milyar liralık yatırım planı - Son Dakika

SON DAKİKA: Gdz Elektrik'ten 64,2 milyar liralık yatırım planı - Son Dakika
