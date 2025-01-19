Gebe Okulları Gelişiyor

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Normal doğum yapmak ve bu konuda bilinçlenmek isteyen anne adaylarının gebe okullarına ilgisi artıyor.

Anne adayları, gebe okulunda eşleriyle yoga, pilates, nefes egzersizleri gibi eğitimler alarak doğuma hazırlanıyor. Gebe okullarında verilen eğitimler, anne adaylarının ağrı yönetimini öğrenerek sağlıklı bir doğum gerçekleştirmelerine yardımcı oluyor.

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gebe Eğitim Okulunda da anne ve baba adaylarına yüz yüze ve çevrim içi eğitimler verilerek, normal doğum ve sonrasındaki süreçlerine destek olunuyor.

Bu eğitimler, anne adayını doğuma hazırlamakla kalmıyor, baba adayını da fiziksel ve psikolojik olarak doğum sürecine dahil ediyor.

"Bizim için normal doğum, sağlıklı doğum"

Hastanenin gebe okulunda eğitim alan 7 aylık hamile Cemre Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk gebeliği olduğunu ve burada aldığı eğitimlerle normal doğuma hazırlandığını söyledi.

Öztürk, gebe okulunda eşiyle fiziksel aktivite eğitimi aldıklarını, araştırmaları sonucunda pelvik kasları rahatlatacak olan suda doğumu düşündüğünü dile getirdi.

Doğumunu, gebe okuluna katıldığı hastanenin normal doğum ünitesinde yapmayı düşündüğünü belirten Öztürk, gebe okulunda verilen fiziksel aktivite, yoga, pilates ve nefes egzersizi eğitimlerinin kendisine çok fayda sağladığını anlattı.

Öztürk, "Aldığım eğitimlerde şunu fark ettim. Kadınlar normal doğumdan korkmamalı aksine bu konuyu araştırmalılar. Duygusal, bedensel olarak kendime ve rahmime güvendiğim, kendi kaygılarımdan uzaklaştığım anda, hiçbir sorun olmadan bu süreci gerçekleştirebileceğime daha çok inandım. Sezaryenin bir ameliyat, bir operasyon olduğuna kanaat getirdiğimiz için en başından beri bizim için normal doğum, sağlıklı doğum şeklindeydi." ifadelerini kullandı.

"Gebe okuluna katılmaları babalara tavsiyemdir"

Yazılım mühendisi baba adayı Doğan Öztürk de gebe okulundan çok faydalandığını, eşiyle nefes egzersizleri üzerine çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Sürece başladıkları andan itibaren normal ve sezaryen doğumlar üzerine araştırmalar yaptıklarını kaydeden Öztürk, çok gerekli olmadığı sürece sezaryenin yapılmadığını ve bunun bir ameliyat olduğunu aktardı.

Öztürk, bu nedenle normal doğum sürecini desteklediklerini ifade ederek, "İlk başlarda, gebeliği tanıyamama ve bilmeme gibi bilgisizlikten dolayı dezavantajlarımız ve tedirginliklerimiz vardı. Bunların geçtiğini gördük. Şu an sürece tamamen hazır olduğumuzu anladık. Gebe okuluna katılmaları babalara tavsiyemdir. Lohusalık dönemi ve doğuma hazırlık dönemi, eşime ve bebeğe nasıl destek olabileceğimiz noktalarında aktif bir şekilde eğitim görüyoruz ve eğitim hala devam ediyor. "

"Online eğitimi tercih eden gebeler de oluyor"

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sümeyye Çınaroğlu da Sağlık Bakanlığının çalışmalarının uzun yıllardan bu yana sürdüğünü belirterek, 2020 yılında hastanelerinde gebe okulunun açıldığını anlattı.

Gebe okuluna ilginin giderek artığına dikkati çeken Çınaroğlu, şunları söyledi:

"Bunun nedeni gebelerimizin farkındalığı daha yüksek şekilde normal doğum sürecini tamamlamak istemeleri. Hastanemizdeki gebe okulunda 2020 yılında 1500 kişiye, 2024 yılında ise yaklaşık 3 bin civarında gebeye hizmet verdik. Bizim gebe okulumuzun farkı aynı zamanda online eğitimler de veriyoruz. İstanbul genelinde biliyorsunuz her zaman ilgili yerlere ulaşmak kolay olmuyor. Öyle olunca online eğitimi tercih eden gebeler de oluyor."

"Doğumda gevşemek çok önemli"

Gebe Eğitim Okulu Sorumlusu ebe Ayşe Güldür ise 20 haftalık ve üzeri gebeleri eğitime aldıklarını belirterek, "İlk dersimiz gebelikle ilgili. Tehlike belirtileri, vücudunda değişiklikler nelerdir? Bunları anlatıyoruz. İkinci dersimiz gebelikte egzersiz. Burada gebelik pilatesi, gebelik yogası, nefes egzersizleri ve gevşeme egzersizlerini de öğretiyoruz." diye konuştu.

Doğum korkusu olmaması için gevşemenin çok önemli olduğunu vurgulayan Güldür, şöyle devam etti:

"Üçüncü dersimizde doğumu anlatmaya, tanıtmaya başlıyoruz. Rahmimizin bir organ olduğunu, bu organın görevinin doğum olduğunu onlara anlatıyoruz. Dördüncü dersimiz de doğum kasılmalarıyla baş etme tekniklerini gösteriyoruz. Nefesi nasıl kullanacaklar, masajlarda aromaterapiyi, kokuyu nasıl kullanacaklar, müzik nasıl olacak, gevşeme egzersizleri nelerdir? Bunları onlara anlatıyoruz. Uygulamalı olarak da gösteriyoruz. Daha sonra gebe okulumuzda doğum sonu döneme geçiyoruz. Burada anne sütü ve emzirme çok önemli. Emzirme oranlarımızı yükseltmemiz gerekiyor."

"Normal doğumu öneriyorum"

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde görevli Uzm. Dr. Sıdıka Sibel Gülova da normal doğumun önemini anlattı.

Gülova, 1990 yılından beri bu klinikte çalıştığını ifade ederek, "Geçmişte ilk gebe okulunu kuranlardan biriyim. Bu gerçekten anne baba ve farkındalık yaratmak açısından çok faydalı." dedi.

Bebeğin anne karnında her şeyi hissettiğini dile getiren Gülova, "Annenin sevincini, üzüntüsünü, endişesini, heyecanını, her şeyi o da birlikte yaşıyor. O yüzden anne ne kadar rahat olursa, ne kadar güvende hissederse bu bebek açısından da o derece olumlu." diye konuştu.

Annenin beden sağlığı kadar ruh sağlığının da çok önemli olduğuna dikkati çeken Gülova, şunları kaydetti:

"Normal doğumu öneriyorum. Ben kendim de normal doğum yaptım. 40 yaşında bir oğlum var. Torunlarım var. Normal doğum anne ve bebek sağlığı açısından da çok önemli. Çünkü bebek anne doğum kanalından geçerken, akciğerlerindeki birtakım sıvılar, salgılar baskıyla dışarı atılıyor. Bebeğin ileride bağışıklık sistemini de etkileyecek mikrobiyota anneden geliyor. Bence en önemlisi anne-bebek bağlamında, doğumdan hemen sonra anne bebeğine kavuşuyor. Ten teması ve annesinin kokusunu alması bunlar çok önemli."