Gebze Belediyesi'nden Ölü Sokak Hayvanları Açıklaması: Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika
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Gebze Belediyesi'nden Ölü Sokak Hayvanları Açıklaması: Soruşturma Başlatıldı

Gebze Belediyesi, Hayvan Barınağı önünde ölü bulunan köpek ve kedilerle ilgili olarak açıklamada bulundu. Olayın trafik kazaları ve sağlık sorunları nedeniyle yaşandığını belirten belediye, konuyla ilgili soruşturma açıldığını duyurdu.

11.10.2024 18:49  Güncelleme: 18:56
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(KOCAELİ)- Gebze Belediyesi, belediyeye bağlı Hayvan Barınağı önünde ölü bulunan köpek ve kedilerle ilgili açıklama yaptı. Kamuoyuna yansıyan görsellerin trafik kazası ve sağlık sorunları nedeniyle ölen köpek ve kedilerle ekiplerin sokaklardan cansız topladığı köpeklere ait olduğu belirtilen açıklamada, "Ölmüş sokak hayvanlarıyla ilgili görüntüler kurumumuz tarafından kabul edilemez olarak değerlendirilmektedir. Konuyla ilgili soruşturma açılmıştır. İlgililer soruşturma tamamlanıncaya kadar açığa alınmıştır" denildi.

Olay sabah saatlerinde Kocaeli Doğa ve Hayvanları Koruma Kollektifi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerle ortaya çıktı. Yaşam hakkı savunucusu gönüllüler çöp konteyneri içine atılmış poşetleri açtıklarında kimi hala nefes alıp veren kedi ve köpeklerle karşılaştı. Bölgeye ulaşan CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, yasaların yanlış yorumlanarak birçok hayvanın bilinçli ve sistematik bir şekilde katledildiğini vurguladı. Mevcut duruma tepki gösteren Çiler, yetkililerin sessiz kalmasını eleştirdi.

Gebze Belediyesi saatler sonra açıklama yaptı

Gebze Belediyesi, konuyla ilgili açıklama mesai bitimine doğru geldi. "Ölmüş sokak hayvanlarıyla ilgili basın ve sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntüler üzerine ivedilikle harekete geçilmiştir" denilen açıklamada, "Kamuoyuna yansıyan cansız sokak hayvanı görselleri: Balçık Barınma alanımız ve sokaklarımızdan ekiplerimizin cansız olarak topladığı 16 sokak köpeği, Gebze'de meydana gelen trafik kazaları sonucu yaşamını kaybeden 3 köpek ve kendi sağlık sorunları nedeniyle kurtarılamayan 10 köpeğe aittir. Aynı zamanda görüntülere yansıyan kedilerden 9 tanesi sokaklarımızdan çeşitli sebeplerle ölmüş olarak toplanan, 4 tanesi trafik kazası ile ölen ve 2 adet tedaviye cevap vermeyerek ölen kedilere aittir" ifadelerine yer verildi.

Gebze Belediyesi'nin açıklaması şöyle:

"Bu can kayıplarının tutanakları ilgili birimlere teslim edilmiştir. Gebze bölgesinde kedi ve köpeklerden oluşan yaklaşık 10.000 sokak hayvanı yaşamaktadır. Gebze Belediyesi Veteriner Müdürlüğü rutin çalışmaları ve vatandaş bildirimleri doğrultusunda sokak hayvanlarının sağlıklı yaşaması, yaşamsal bir sorun oluşturmaması için çalışmaktadır. Şehir merkezi ve otoyollardan uzakta Balçık bölgesinde oluşturduğumuz Barınma ve Beslenme Merkezi bu amaçla hizmet vermektedir. Bu bölgede 4000 köpek Belediyemiz ve hayvanseverlerin işbirliği ile yaşamakta, yaşatılmaktadır.

"İlgililer açığa alındı"

Ölmüş sokak hayvanlarıyla ilgili görüntüler kurumumuz tarafından kabul edilemez olarak değerlendirilmektedir. Konuyla ilgili soruşturma açılmıştır. İlgililer soruşturma tamamlanıncaya kadar açığa alınmıştır. Ayrıca Gebze Belediye Başkanlığımızın müracaatı ile Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı da görüntülerle ilgili soruşturma başlatmıştır."

Kaynak: ANKA

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