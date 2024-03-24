Gebze'de 3 araç karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Gebze'de 3 araç karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Gebze\'de 3 araç karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 araç birbirine çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle kara yolunda kısa süreli bir ulaşım aksaması yaşandı.

24.03.2024 18:19  Güncelleme: 18:19
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden Ö.Ş.Ç. idaresindeki 34 UL 7664 plakalı otomobil, Beylikbağı Mahallesi mevkisinde Y.D. yönetimindeki 34 ACS 619 plakalı tıra çarptı.

Savrulan otomobil bariyerlere çarparak dururken, otomobilden düşen Doğukan Demircan'a bu sırada yoldan geçen S.K. idaresindeki 54 LH 882 plakalı otomobil çarptı.

Kazada, sürücü Ö.S.Ç. ile aynı araçtaki V.Ş. ve B.B. de yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Demircan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle kara yolunda bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Bu arada, tıra çarpan otomobilin arka tekerleklerinin araçtan ayrılarak yola savrulduğu görüldü.

Kaynak: AA

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