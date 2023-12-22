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Gebze'de 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 yaralı - Son Dakika
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Gebze'de 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde D-100 kara yolunun İstanbul istikameti Gebze geçişi Beylikbağı mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 8 araç birbirine girdi. Kazada 3 kişi yaralandı ve hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

Gebze\'de 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 yaralı
22.12.2023 - 11:33,
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

D-100 kara yolunun İstanbul istikameti Gebze geçişi Beylikbağı mevkisinde, 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolun İstanbul istikametinde bir süre tek şeritten kontrollü sağlanan ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

Kaynak: AA
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