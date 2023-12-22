Gebze\'de 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
D-100 kara yolunun İstanbul istikameti Gebze geçişi Beylikbağı mevkisinde, 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolun İstanbul istikametinde bir süre tek şeritten kontrollü sağlanan ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.
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