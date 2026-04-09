Gebze'de Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Düzenlendi

09.04.2026 13:32
Gebze'de düzenlenen turnuvada 185 öğrenci strateji oyunlarında yarıştı, ödüller verildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Akıl ve Zeka Oyunları turnuvası düzenlendi.

Gebze Belediyesi'nin destekleri ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün koordinesiyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Gebze Gençlik Merkezi Spor Salonunda gerçekleştirilen turnuvaya ilk ve ortaokul kademelerinden 185 öğrenci katıldı.

Öğrenciler, final etabında pentago, abluka, küre, equlibrio ve motif gibi strateji ve dikkat gerektiren oyunlarda birbirleriyle yarıştı.

Turnuva öncesinde konuşan Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz, öğrencilerin hayatı dört duvar arasında hapis olmadan yaparak, yaşayarak, gözlemleyerek, milli değerlerine sahip ve onları özümsemiş geleceğe emin adımlarla ilerleyen bireyler olarak büyümelerini istediklerini söyledi.

Pekgöz, öğrencilerin analiz yapan, sorgulayan, boş zamanlarını değerlendiren bireyler olmalarının en büyük hedefleri arasında yer aldığını belirterek, çocukların özellikle dijitalden uzaklaşarak kendi vakitlerini daha değerli geçirmelerini sağlamak amacıyla etkinliğe imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Pekgöz, turnuvada dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Turnuvayı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hikmet Tatoğlu, İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu, Gebze Gençlik Merkezi Müdürü Köksal Turan, AK Parti Gebze İlçe Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak, AK Parti Gebze İlçe Başkan Yardımcısı Mustafa Önal ile öğrencilerin ailesi de izledi.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Yerel Haberler, Etkinlik, Kocaeli, Güncel, Gebze, Son Dakika

