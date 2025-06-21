Gebze\'de Çelik Döküm Fabrikasında Yangın

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çelik döküm fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.
Beylikbağı Mahallesi İstanbul Caddesi'nde faaliyet gösteren çelik döküm fabrikasının ısıl işlem sulama bölümünde yangın çıktı.
Yangını gören çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, su kulesinde, fabrikanın dış cephesinde ve çatıda hasara yol açtı.
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