Gebze'de Cinayet: İki Zanlı Tutuklandı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 1 kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Mustafapaşa Mahallesi'nde V.A'nın (19) tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan araştırmalar sonucu şüpheliler A.Ş, B.Ş. ve S.A. Sakarya'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Ş. ve B.Ş. tutuklanırken, S.A. adli kontrol şartıyla salıverildi.

Mustafapaşa Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde önceki gün V.A. silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.