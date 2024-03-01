Kocaeli\'nin Gebze ilçesinde cipin çarptığı yaya yaralandı

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri: Gazze'deki İnsan Hakları Durumu Çatışmaların Sona Erdirilmesini Gerektiriyor

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Gazze'de giderek kötüleşen insan hakları durumunun bölgede çatışmaların sona erdirilmesini gerektirdiğini belirtti. Türk, en az 17.000 çocuğun öksüz ya da yetim kaldığını ve daha fazla çocuğun ise fiziksel ve duygusal travmanın izlerini ömür boyu taşıyacağını ifade etti.