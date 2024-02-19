Gebze'de düğün kavgasında 1 kişi silahla yaralandı, 2 kadın da darbedildi - Son Dakika
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Gebze'de düğün kavgasında 1 kişi silahla yaralandı, 2 kadın da darbedildi

Gebze\'de düğün kavgasında 1 kişi silahla yaralandı, 2 kadın da darbedildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düğünde çıkan kavgada 1 kişinin silahla, 2 kadının da darbedilerek yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlılar, adliyeye sevk edildi. Yaralanan kişilerin hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

19.02.2024 20:39
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düğünde çıkan kavgada 1 kişinin silahla, 2 kadının da darbedilerek yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün Mevlana Mahallesi'nde iki husumetli aile arasında çıkan, 3 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin Y.D, S.A. ve S.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Y.D. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Silahla yaralanan E.Ç. ile darbedilen N.D. ile C.Ç'nin hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Mevlana Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde dün, düğünde husumetli iki aile arasında kavga çıkmış, Y.D'nin tabancayla ateş açması sonucu E.Ç. yaralanmış, N.D. ile C.Ç. isimli kadınlar da darbedilmişti.

Kaynak: AA

Kocaeli, Gebze, Olay, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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