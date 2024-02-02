 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gebze'de freni arızalanan tır 3 araca ve bariyere çarptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gebze'de freni arızalanan tır 3 araca ve bariyere çarptı

Gebze\'de freni arızalanan tır 3 araca ve bariyere çarptı

Gebze'de freni arızalanan bir tır, geri kayarak 3 araca ve bariyere çarparak durdu. Kazada araçlarda hasar oluşurken, sürücüler yaralanmadı. Kaza nedeniyle yol tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.

02.02.2024 20:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gebze'de freninin arızalanması nedeniyle geri kayan tır 3 araca ve bariyere çarparak durdu.

D-100 kara yolunda İstanbul yönüne giden İran uyruklu Hassan Kohi'nin kullandığı demir profil yüklü 90 AA 229 plakalı tır, Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde freninin arızalanması sonucu geri gitmeye başladı.

Kontrolden çıkan tır, arkadaki Aysun K'nin kullandığı 41 AKE 941 plakalı SUV, Bahri A'nın idaresindeki 34 LPV 13 plakalı otomobil ve İsa K'nin yönetimindeki 34 EMV 002 plakalı otomobille yol kenarındaki bariyerlere çarparak durdu.

Araçlarda hasar oluşurken, sürücüler kazayı yaralanmadan atlattı.

Kaza nedeniyle yoldaki ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, uzun araç kuyruğu oluştu.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Cumhuriyet Mahallesi, İstanbul, Gebze, İran, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gebze'de freni arızalanan tır 3 araca ve bariyere çarptı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2024 21:20:02. #1.13#
SON DAKİKA: Gebze'de freni arızalanan tır 3 araca ve bariyere çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement