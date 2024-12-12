Gebze\'de İmalathanede Yangın

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde plastik malzeme imalathanesinde çıkan yangın hasara yol açtı.
Sultan Orhan Mahallesi 1167. Sokak'ta faaliyet gösteren plastik malzeme imalathanesinde bulunan döküm fırınında yangın çıktı.
Çalışanların bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangın nedeniyle imalathanede hasar oluştu.
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