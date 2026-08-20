Gebze'de Market Yangını Kontrol Altına Alındı
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki marketin manav bölümünde çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bir marketin manav bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Sultan Orhan Mahallesi İlyas Bey Caddesi'ndeki marketin manav bölümünde, gece saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Markette hasar oluşurken, yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.
Haber: Erol POLAT/KOCAELİ,
Kaynak: DHA
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