 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gebze'de minibüs kazası: 15 yolcu yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Gebze'de minibüs kazası: 15 yolcu yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde D-100 kara yolunda meydana gelen kazada, minibüs bariyerlere çarptı ve içerisinde bulunan 15 yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sürücü ise polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gebze\'de minibüs kazası: 15 yolcu yaralandı
25.12.2023 - 10:31,
Abone Ol
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde D-100 kara yolunda bariyerlere çarpan minibüsteki 15 yolcu yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde D-100 kara yolu Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Gebze'den İstanbul'a yolcu taşıyan G.A. idaresindeki 34 M 5905 plaka minibüs, yan yoldan D-100 kara yoluna çıktığı sırada kontrolden bariyerlere çarptı. Kazada minibüsteki 15 yolcu yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri, sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan sürücü G.A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Gebze, Yaralanma, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gebze'de minibüs kazası: 15 yolcu yaralandı - Son Dakika


10:30
Davutoğlu'ndan dengeleri alt üst edecek sözler: AK Parti'nin adayına destek veririz Davutoğlu'ndan dengeleri alt üst edecek sözler: AK Parti'nin adayına destek veririz
10:22
Bakan Şimşek: Yüzde 25'lik kira zammı sınırı uygulaması temmuzda sona erecek Bakan Şimşek: Yüzde 25'lik kira zammı sınırı uygulaması temmuzda sona erecek
10:19
Icardi'nin gözü neden morardı? Ezeli rakipler sosyal medyada birbirine girdi Icardi'nin gözü neden morardı? Ezeli rakipler sosyal medyada birbirine girdi
10:10
Nijerya'da çobanlarla çiftçiler arasında çatışma! En az 16 kişi hayatını kaybetti Nijerya'da çobanlarla çiftçiler arasında çatışma! En az 16 kişi hayatını kaybetti
09:55
12 şehidimizin kanı yerde kalmadı! Irak ve Suriye'ye hava harekatında en az 26 terörist öldürüldü 12 şehidimizin kanı yerde kalmadı! Irak ve Suriye'ye hava harekatında en az 26 terörist öldürüldü
09:53
Derbide Icardi'nin pozisyonu hakem ve yorumcuları ikiye böldü Derbide Icardi'nin pozisyonu hakem ve yorumcuları ikiye böldü
09:51
Peru'da 'Noel Baba' kılığına giren polis, uyuşturucu kaçakçılığı yapan çeteyi tek başına çökertti Peru'da "Noel Baba" kılığına giren polis, uyuşturucu kaçakçılığı yapan çeteyi tek başına çökertti
09:49
Gelir İdaresi Başkanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ve TÜBİTAK'ta İstihdam İlanları Gelir İdaresi Başkanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ve TÜBİTAK'ta İstihdam İlanları

Son Dakika
10:30 Davutoğlu'ndan dengeleri alt üst edecek sözler: AK Parti'nin adayına destek veririz
10:22 Bakan Şimşek: Yüzde 25'lik kira zammı sınırı uygulaması temmuzda sona erecek
10:19 Icardi'nin gözü neden morardı? Ezeli rakipler sosyal medyada birbirine girdi
10:10 Nijerya'da çobanlarla çiftçiler arasında çatışma! En az 16 kişi hayatını kaybetti
09:55 12 şehidimizin kanı yerde kalmadı! Irak ve Suriye'ye hava harekatında en az 26 terörist öldürüldü
09:53 Derbide Icardi'nin pozisyonu hakem ve yorumcuları ikiye böldü
09:51 Peru'da "Noel Baba" kılığına giren polis, uyuşturucu kaçakçılığı yapan çeteyi tek başına çökertti
09:49 Gelir İdaresi Başkanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ve TÜBİTAK'ta İstihdam İlanları
09:35 Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan 309 işletmeye 24 milyon TL ceza uyguladı
09:33 Atilla Taş'ın tutuklanmasında yeni gelişme! Kararı duyunca baygınlık geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 10:48:10. #1.12#
SON DAKİKA: Gebze'de minibüs kazası: 15 yolcu yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement