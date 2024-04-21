Gebze'de Modifiyeli Araçlar Festivali - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gebze'de Modifiyeli Araçlar Festivali

Gebze\'de Modifiyeli Araçlar Festivali

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen Modifiyeli Araçlar Festivali, 1460 modifiyeli araç ve sahiplerini bir araya getirdi. Festivalde araç sahipleri araçlarını sergilerken, bazıları drift alanında performanslarını sergiledi. Festivalin katılımcılarından Burhan Memişoğlu, bu tarz etkinliklerin diğer illerde de yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti ve 1998 model aracının dede yadigarı olduğunu dile getirdi.

21.04.2024 17:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesi, modifiye araç tutkunlarına ev sahipliği yaptı.

Gebze Belediyesince Mevlana Mahallesi'ndeki kapalı pazar alanında düzenlenen "Modifiyeli Araçlar Festivali", 1460 modifiyeli araç ve sahipleri ile meraklılarını bir araya getirdi.

Festivale katılanlar araçlarını sergilerken, bazı araç sahipleri drift alanında performanslarını gösterdi.

Rize'den festival için Gebze'ye gelen Burhan Memişoğlu, gazetecilere, bu tarz etkinliklerin diğer illerde de yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi.

Memişoğlu, organizasyona katıldığı 1998 model aracın dede yadigarı olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

Kocaeli, Gebze, Otomobil, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gebze'de Modifiyeli Araçlar Festivali - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Tokat'ta 4.1 Büyüklüğünde Deprem Anı Kameralara Yansıdı
    18:34 Tokat'ta 4.1 Büyüklüğünde Deprem Anı Kameralara Yansıdı

    Tokat'ın Turhal ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem anı kameralara yansıdı. AFAD'tan alınan bilgiye göre, Tokat'ın Turhal ilçesinde saat 15.03'te 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 12.4 kilometre derinliğinde meydana geldi. İlk belirlemelere göre sarsıntı herhangi olumsuz bir duruma yol açmadı.

  • İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Adıyaman'da protesto edildi
    18:33 İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Adıyaman'da protesto edildi

    İHH İnsani Yardım Vakfı Adıyaman Şubesi öncülüğünde Demokrasi Parkı'nda toplanan katılımcılar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Grup, İsrail aleyhine sloganlar atarak ve tekbir getirerek tepkilerini dile getirdi. İHH Adıyaman Şube Başkanı Mücahit Tekin, basın açıklamasında Filistinlilerin yıllardır İsrail'in zulmüne maruz kaldığını belirtti ve insanlığın kaybedilmesinin telafisi mümkün olmayan bir hüsran olduğunu vurguladı. Ayrıca, Gazze'deki savaşın sadece bir dinin mensuplarına yönelik olmadığını ve İslam ümmetinin her ferdinin sorumluluk taşıdığını ifade etti.

  • İskenderun'da ambulans devrildi: 2 yaralı
    18:30 İskenderun'da ambulans devrildi: 2 yaralı

    Hatay'ın İskenderun ilçesinde ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, İskenderun ilçesi Mete Aslan bulvarında meydana geldi. Ambulansın devrildiği kazada, 2 aracın sürücüsü yaralandı. Yaralılar İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada devrilen ambulansın, içinde hasta olmadığı öğrenildi.


17:30 İYİ Partili Bilge Yılmaz, partisinden istifa etti İYİ Partili Bilge Yılmaz, partisinden istifa etti
17:16 Tokat’taki 4,1’lik deprem nedeniyle düğün salonunun tavanı çöktü Tokat'taki 4,1'lik deprem nedeniyle düğün salonunun tavanı çöktü
17:13 Marmara’da deniz otobüsü fırtınanın ortasında kaldı Marmara'da deniz otobüsü fırtınanın ortasında kaldı
16:28 Diyarbakır’da Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden şüpheli hakkında tutuklama kararı Diyarbakır'da Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şüpheli hakkında tutuklama kararı
13:57 Altın, kahve seti, ipek kumaş baskılı tablo Savcılık, Alinur Aktaş için topu Sayıştay’a attı Altın, kahve seti, ipek kumaş baskılı tablo! Savcılık, Alinur Aktaş için topu Sayıştay'a attı
18:16 Fenerbahçe’yi bekleyen büyük tehlike 7 yıldız, Beşiktaş derbisinde oynayamayabilir Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! 7 yıldız, Beşiktaş derbisinde oynayamayabilir
17:51 Okan Buruk kararını verdi İşte Galatasaray-Pendikspor maçının ilk 11’leri Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray-Pendikspor maçının ilk 11'leri
17:20 Uzun yıllar Süper Lig’de mücadele eden Akhisarspor, Bölgesel Amatör Lig’e düştü Uzun yıllar Süper Lig'de mücadele eden Akhisarspor, Bölgesel Amatör Lig'e düştü
17:04 Tartışmalar kadın futboluna sıçradı Trabzonspor’dan Fenerbahçe’ye olay gönderme Tartışmalar kadın futboluna sıçradı! Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme
16:36 Fenerbahçe’nin Sivasspor maçı kamp kadrosu belli oldu Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı kamp kadrosu belli oldu
16:21 Kardeşleri ünlü isimlere babalık davası açan Furaye ilk kez konuştu: Babamı bulmak istemiyorum Kardeşleri ünlü isimlere babalık davası açan Furaye ilk kez konuştu: Babamı bulmak istemiyorum
15:10 Galatasaray - Pendikspor maçının VAR’ına İtalyan hakem Daniele Paterna atandı Galatasaray - Pendikspor maçının VAR'ına İtalyan hakem Daniele Paterna atandı
14:31 Filistin bayrağını tekmelediğini sandı Tuzak devreye girdi Filistin bayrağını tekmelediğini sandı! Tuzak devreye girdi
14:29 Cübbeli Ahmet art arda gelen zamları hayat kadınları üzerinden savundu: Ekonominin bozuk olması, çoğu günahları engeller Cübbeli Ahmet art arda gelen zamları hayat kadınları üzerinden savundu: Ekonominin bozuk olması, çoğu günahları engeller
14:10 Kolbastı oyununun tanınmasında büyük katkısı vardı Sanatçı İsmail Yazıcıoğlu vefat etti Kolbastı oyununun tanınmasında büyük katkısı vardı! Sanatçı İsmail Yazıcıoğlu vefat etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2024 18:37:33. #1.12#
SON DAKİKA: Gebze'de Modifiyeli Araçlar Festivali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement