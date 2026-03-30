Kocaeli'nin Gebze ilçesinde trafiğe kapalı yoldaki beton bariyere çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Yenikent Mahallesi Dicle Caddesi'nde, Hüseyin Burak K. (24) idaresindeki 34 FYK 450 plakalı motosiklet çökme nedeniyle beton bariyerlerle trafiğe kapatılan alana çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen beton bariyerlerden biri sürücünün başına düştü.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücünün cenazesi Gebze Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü morguna götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Gebze'de motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
