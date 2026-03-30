Gebze'de motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti
Gebze'de motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Gebze\'de motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti
30.03.2026 23:17
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde trafiğe kapalı alanda motosiklet bariyere çarpınca sürücü yaşamını yitirdi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde trafiğe kapalı yoldaki beton bariyere çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Yenikent Mahallesi Dicle Caddesi'nde, Hüseyin Burak K. (24) idaresindeki 34 FYK 450 plakalı motosiklet çökme nedeniyle beton bariyerlerle trafiğe kapatılan alana çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen beton bariyerlerden biri sürücünün başına düştü.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücünün cenazesi Gebze Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü morguna götürüldü.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, Kocaeli, Güncel, Gebze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gebze'de motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 23:28:30.
SON DAKİKA: Gebze'de motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
