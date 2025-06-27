Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosikletli yunus timinin otomobille çarpışması sonucu 2 polis yaralandı.
Köşklüçeşme Mahallesi Bağdat Caddesi'nde sürücüsü öğrenilemeyen 34 NB 668 plakalı otomobil ile yunus ekibinin kullandığı motosiklet çarpıştı.
Devrilen motosikletteki 2 polis memuru yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekibince Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Gebze'de Motosikletli Polislere Çarpan Araç 2 Yaralı - Son Dakika
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