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Gebze'de Müstehcen Yayın Yapan Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Gebze'de Müstehcen Yayın Yapan Şahıs Gözaltına Alındı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sosyal medya üzerinden müstehcen yayın yaptığı belirlenen E.N.S. (21) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kocaeli Asayiş Daire Başkanlığı ekipleri, E.N.S.'nin İnstagram üzerinden müstehcen yayınlar yaptığını tespit etti. Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan E.N.S., Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Gebze\'de Müstehcen Yayın Yapan Şahıs Gözaltına Alındı
25.01.2024 - 19:16,
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KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde sosyal medya üzerinden müstehcen yayın yaptığı belirlenen E.N.S. (21) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kocaeli Asayiş Daire Başkanlığı ekipleri E.N.S.'nin sosyal medya platformu İnstagram üzerinden müstehcen yayınlar yaptığını tespit etti. Başlatılan soruşturma kapsamında E.N.S., Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. E.N.S. işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Gebze'de Müstehcen Yayın Yapan Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika
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