Gebze\'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde 7 dönümlük alanda çıkan orman yangını, 3 saatte ekiplerin ve mahallelinin desteği ile söndürüldü.

Yangın, saat 01.00 sıralarında Cumaköy Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. İhbarla bölgeye Gebze Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 2 arazöz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait 3 itfaiye aracı, Bölge Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 5 adet su tankı ve iş makineleri gönderildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın, saat 3 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sabaha kadar sürerken, tamamen söndürülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.