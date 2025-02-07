Gebze'de Silahlı Saldırı: 19 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Mustafapaşa Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde bulunan bir spor salonunun önünde bekleyen V.A. (19) silahlı saldırıya uğradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan V.A, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

V.A, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.