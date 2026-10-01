Gebze'de temizlik işçisi Mehmet Çelik, 400 bin TL'lik çantayı amirine teslim etti - Son Dakika
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Gebze'de temizlik işçisi Mehmet Çelik, 400 bin TL'lik çantayı amirine teslim etti

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Gebze\'de temizlik işçisi Mehmet Çelik, 400 bin TL\'lik çantayı amirine teslim etti
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Kocaeli Gebze'de belediye temizlik işçisi Mehmet Çelik, Millet Bahçesi'nde bulduğu, içinde 6 bilezik ve banka kartları olan 400 bin TL değerindeki çantayı amirine teslim etti. Polis, çantayı kimlik bilgilerinden ulaştığı sahibi Bahadır Çevikyiğit'e eksiksiz verdi.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, belediye işçisi Mehmet Çelik, temizlik yaptığı sırada bulduğu, içerisinde yaklaşık 400 bin TL değerinde 6 bilezik ve banka kartlarının olduğu çantayı polise teslim etti. Polis ekipleri, kimlik bilgilerinden ulaştıkları çantanın sahibi Bahadır Çevikyiğit'e eşyaları eksiksiz teslim etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan temizlik personeli Mehmet Çelik, Gebze Millet Bahçesi'nde akşam temizliği yaptığı sırada bir ağacın altında sahipsiz çanta buldu. Çantayı kontrol eden Çelik, içerisinde bilezikler ve banka kartları olduğunu fark etti. Çantayı vardiya amirine teslim eden Çelik, durumu polise bildirdi.

6 BİLEZİK VE BANKA KARTLARI SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Polis ekipleri, çantadaki kimlik bilgilerinden sahibinin Bahadır Çevikyiğit olduğunu belirledi. Kısa sürede ulaşılan Çevikyiğit, olay yerine gelerek çantasını teslim aldı. Çantada bulunan yaklaşık 400 bin TL değerindeki 6 bilezik ve banka kartları eksiksiz şekilde sahibine teslim edildi.

Mehmet Çelik ve çantanın sahibi Bahadır Çevikyiğit birlikte fotoğraf çektirdi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Gebze'de temizlik işçisi Mehmet Çelik, 400 bin TL'lik çantayı amirine teslim etti - Son Dakika
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