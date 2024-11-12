Gebze'de TIR ile Kamyon Çarpıştı - Son Dakika
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Gebze'de TIR ile Kamyon Çarpıştı

Gebze\'de TIR ile Kamyon Çarpıştı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon-TIR kazasında bir sürücü yaralandı, ulaşım kontrollü sağlanıyor.

12.11.2024 22:09
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KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR ile çarpışan kamyonun sürücüsü yaralandı. Ulaşım İstanbul istikametinde tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nun Gebze Kadıllı mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden A.A. idaresindeki 34 GDV 49 plakalı marul yüklü kamyon ile Ö.E. yönetimindeki 41 VM 019 plakalı sabun yüklü TIR çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyon sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada kamyonda ve TIR'da bulunan malzemeler yola saçıldı. Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken uzun araç kuyruğu da oluştu. Ekiplerin dökülen malzemelerin ve kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için başlattığı çalışma devam ediyor.

HABER: Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli),

Kaynak: DHA

İstanbul, 3-sayfa, Kocaeli, Güncel, Ulaşım, Gebze, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gebze'de TIR ile Kamyon Çarpıştı - Son Dakika

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