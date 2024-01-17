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Gebze'de Tıra Çarpan Araç Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika
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Gebze'de Tıra Çarpan Araç Sürücüsü Yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tıra çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı sürücü ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu iyi. Tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Gebze\'de Tıra Çarpan Araç Sürücüsü Yaralandı
17.01.2024 - 12:42,
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tıra çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

İnönü Mahallesi Terminal Caddesi'nde Ş.D. idaresindeki 55 AGV 422 plakalı tırla, T.P. yönetimindeki 41 AOG 395 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tır sürücüsü ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA
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