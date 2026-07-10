Gebze\'de Trafik Kavgası: 4 Gözaltı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde trafikte çıkan tartışmada, bir kişiyi sopalarla döven 4 şüpheli gözaltına alındı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Gebze'de dün, trafikte henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Araçlarından inen 4 kişi, 1 kişiye sopalarla saldırdı. Kaçmaya çalışan kişi, aldığı darbeler sonucu yere düştü. Şüpheliler yerdeki kişiyi, sopalarla dövdü. Olay anı çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerin sanal medya platformlarında yayılması üzerine inceleme başlatan polis ekipleri, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Yaralanan kişinin ise durumunun iyi olduğu belirtildi.