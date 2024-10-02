Gebze'de Trafik Kazası Davasında Cezalar İsteniyor - Son Dakika
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Gebze'de Trafik Kazası Davasında Cezalar İsteniyor

Kocaeli Gebze'de 5 kişinin ölümüne neden olan kazada, sanıklar için 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis talep edildi.

02.10.2024 19:47
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4'ü öğrenci 5 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davada yargılanan biri tutuklu 7 sanık hakkında, 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6'şar aya hapis cezası talep edildi.

Gebze 5. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasına, servis aracı şoförü tutuklu sanık Mehmet Ö, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Tutuksuz sanıkların katılmadığı duruşmada, müştekiler, yakınları ve taraf avukatları salonda yerini aldı.

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Mehmet Ö'nün idrar örneklerinde uyuşturucu madde kullandığının tespit edildiğini, Adli Tıp Kurumu raporunda da kanında saptanan uyuşturucu maddenin etkisi altındayken aracı emniyetli şekilde sevk ve idare edemeyeceğinin bildirildiğini hatırlattı.

İddia makamı, sanıklar Mehmet Ö, H.Ö, İ.A, C.Ö, C.A, S.D. ve Z.A.Y'nin eylemlerinin, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçu kapsamında olduğundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.

Müşteki avukatları ise Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulunun hazırladığı raporda tespit edilen servis denetimi ve bakımından sorumlu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulması ve ilgililerin en ağır şekilde cezalandırılmaları talebinde bulundular.

Sanık Mehmet Ö'nün avukatı Beste Aslan, mütalaaya katılmadıklarını belirterek, müvekkilinin tahliyesini ve savunma için süre talep etti.

Söz alan bazı müştekiler ile vekilleri, kusurlu oldukları belirtilen sorumlu kişi, kurum ve yöneticilerin cezalandırılmasını istediler.

Mahkeme heyeti, yeni tanıkların dinlenilmesi taleplerinin, dosyadaki mevcut delil durumu dikkate alınarak davaya yenilik katmayacağı için reddine ve tutuklu sanığın bu halinin devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.

Olay

Gebze ilçesinde 9 Kasım 2021'de meydana gelen kazada, Mehmet Ö. idaresindeki 41 P 0860 plakalı servis midibüsü, Beylikbağı Ankara ve Fikri Altıokka caddelerinin kesiştiği mevkide yoldan geçen kadına çarptıktan sonra bağlantı köprüsünden dere yatağına devrilmişti.

Kazada, midibüsün çarptığı Birsen Giriş ile öğrenci Mert Efe Akıllı (13) hayatını kaybetmiş, servis sürücüsü Mehmet Ö. ile araçtaki 19 öğrenci yaralanmıştı.

Öğrencilerden Esma Nur Avcı (14) ile Rabia Üst (14) 10 Kasım'da, Ege Yılmaz ise (15) 13 Kasım'da kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirmişti.

Servis aracı şoförü Mehmet Ö. ile araç sahiplerinden İ.A. ve C.A, okul servis firması sahiplerinden C.Ö. ve H.Ö. ile firmanın servis sorumlusu S.D. ve okul müdürü Z.A.Y. hakkında dava açılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gebze'de Trafik Kazası Davasında Cezalar İsteniyor - Son Dakika

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