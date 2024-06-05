Gebze\'de Tur Otobüsünde Çıkan Yangın 3 Otobüsü Kullanılamaz Hale Getirdi

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KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, park halindeki bir tur otobüsünde çıkan yangın, yanındaki 2 otobüse de sıçradı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, otobüsler kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Gaziler Mahallesi'ndeki bir otoparkta meydana geldi. Otoparkta, park halinde bulunan tur otobüslerinden biri, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Alevler, yanında bulunan 2 otobüse daha sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaptığı çalışmalar sonucu yangını söndürürken, 3 otobüs de kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.