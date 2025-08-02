Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası, ulaşımda aksamaya neden oldu.
D-100 kara yolu İstanbul istikameti Beylikbağı Mahallesi mevkisinde 7 otomobil, kamyon, hafif ticari araç ve panelvanın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada, araçlardaki 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Son Dakika › Güncel › Gebze'de Zincirleme Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
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