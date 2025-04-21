Gebze'de Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

İ.A. idaresindeki 41 UE 519 plakalı hafif ticari araç, Beylikbağı Mahallesi Güney Yanyol Caddesi D-100 kara yolu Ankara istikameti girişinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Aynı yönde seyreden K.T. yönetimindeki 41 ARZ 796 plakalı otomobil ile E.K'nin kullandığı 35 U 3099 plakalı otomobil de bu araca çarptı.

Zincirleme kazada sürücüler E.K. ve İ.A. ile kadın yolcu E.A. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 3 kişi, sağlık görevlilerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan E.A'nın hamile olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.