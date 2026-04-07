Gebze'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

07.04.2026 21:47
Kazanın başlangıç anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Arapçeşme Mahallesi Şehit Oktay Kaya Caddesi'nde Ö.O.U idaresindeki 41 TZ 762 plakalı otomobil, 34 GP 1840 plakalı hafif ticari araç ile park halindeki 59 AHC 918 plakalı otomobile, ardından 16 ACZ 450 plakalı otomobil ve 34 KTJ 187 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 34 KTJ 187 plakalı otomobil bir zincir markete hasar verdi.

Kazada, sürücü Ö.O.U. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın başlangıç anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Kocaeli, Trafik, Güncel, Gebze, Son Dakika

