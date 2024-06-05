Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.
Kirazpınar Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisine ait açık alanda, atık malzemeler yanmaya başladı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, rüzgarın etkisiyle yayılan yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Son Dakika › Güncel › Gebze'deki Geri Dönüşüm Tesisi Yangını Söndürülmeye Çalışılıyor - Son Dakika
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