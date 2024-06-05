Gebze'deki gölette yapılan temizlikte 1 ton atık toplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gebze'deki gölette yapılan temizlikte 1 ton atık toplandı

Gebze\'deki gölette yapılan temizlikte 1 ton atık toplandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki göletin çevresinde düzenlenen temizlik etkinliğine öğrenci, öğretmen, OSB çalışanları ve kamu personeli katıldı. Etkinlikte 1 ton atık toplandı. Gebze Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Alp Çelikbilek, çevreyi korumaya yönelik projeler üzerinde çalıştıklarını belirtti. Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü İslam Özdağ ise farkındalık için etkinliklerine devam edeceklerini söyledi.

05.06.2024 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki göletin çevresinde öğrenci, öğretmen, organize sanayi bölgelerinin (OSB) çalışanları ve kamu personeli yüzlerce kişinin katıldığı temizlikte 1 ton atık toplandı.

Kente içme suyu sağlanan ve tarımsal sulamada kullanılan Denizli Göleti bölgesinde Gebze Belediyesi, Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Güzeller Organize Sanayi Bölgesi, Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi, İMES Organize Sanayi Bölgesi, Kocaeli KOBİ Organize Sanayi Bölgesi ve Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin işbirliğinde "Dünya Çevre Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

"Temizlik Farkındalığı ve Çevre Yürüyüşü" temasıyla göletin çevresi ve kuruyan alanlarında yapılan etkinliğe öğrenci, öğretmen, OSB'lerin çalışanı ve kamu personeli 600 kişi katıldı.

Çöp poşetleri, döviz ve pankartlarla 3 kilometre yürüyen katılımcıların yaptığı temizlikte 1 ton atık toplandı.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Alp Çelikbilek, AA muhabirine, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde anlamlı bir etkinlik yaptıklarını, 6 OSB ile temizlik çalışmasına katıldıklarını söyledi.

OSB olarak firmalarla çevreyi korumaya yönelik birçok proje üzerinde çalıştıklarını anlatan Çelikbilek, ilgili bakanlıkların öncülüğünde "Yeşil OSB" konseptini gerçekleştirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Çelikbilek, arıtma tesisi, gri su ve enerji alanlarında projelerinin bulunduğunu aktararak, "Bu sayede çevremizi her gün daha da temiz hale getirmeye çalışıyoruz. OSB'ler olarak çevre temizliğinde çok hassasız. Bunları çok daha ölçerek dikkatli olmaya çalışıyoruz. Çevremizin daha yeşil olması için çok gayret gösteriyoruz. Bu konuda ileride daha da başarılı olacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

"Farkındalık için etkinliklerimize devam edeceğiz"

Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü İslam Özdağ da özellikle OSB'lerde bulunan firmalarla bir araya gelip çevre duyarlılığını vurgulamaya çalıştıklarını dile getirdi.

600 kişinin katıldığı çalışmada toplanan çöp miktarının ürkütücü olduğuna işaret eden Özdağ, "Farkındalık için etkinliklerimize devam edeceğiz. Burada inert ve katı atıkları toplamış olduk. Doğada bulunup suya karıştığında yıllarca yok olmayan ve su kaynağındaki canlıların yaşamlarını olumsuz etkileyen atıklar. Bu vesileyle hem suyumuzu hem de su kaynaklarımızı korumuş olduk." ifadelerini kullandı.

Etkinliğin paydaşlarından Komagene İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Yöneticisi Merve Küçük ise çocukların özveriyle çöp toplamasının kendilerini mutlu ettiğini vurguladı.

İlkokul öğrencisi Muhammet Sarıcı da plastik ve camdan çöpleri topladıklarını, çevreyi temizlemenin güzel olduğunu söyledi.

Programa, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muharrem Poyrazoğlu da katıldı.

Kaynak: AA

Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Organize Sanayi Bölgesi, Gebze Belediyesi, Kocaeli, Gebze, OSB, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gebze'deki gölette yapılan temizlikte 1 ton atık toplandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:33 Yahudilerden Kudüs’te provokatif bayrak yürüyüşü Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlediler Yahudilerden Kudüs'te provokatif bayrak yürüyüşü! Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediler
16:31 Ak Parti’nin adayına büyük fark atan İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi Ak Parti'nin adayına büyük fark atan İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi
16:04 Zahide Yetiş programında olay Baba, kendisinden büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü Zahide Yetiş programında olay! Baba, kendisinden büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü
15:00 Belediye başkanının tutuklanması sonrası Hakkari’de ortalık karıştı Belediye başkanının tutuklanması sonrası Hakkari'de ortalık karıştı
14:28 AYM’nin iptal kararı ne anlama geliyor Olan biteni CHP’li Ocaklı’ya sorduk, ses getirecek bir iddia ortaya attı AYM'nin iptal kararı ne anlama geliyor? Olan biteni CHP'li Ocaklı'ya sorduk, ses getirecek bir iddia ortaya attı
17:04 Galatasaraylı futbolcu, milli maçta rakibini yumrukladı Galatasaraylı futbolcu, milli maçta rakibini yumrukladı
16:24 Görüşme yapıldı Volkan Demirel sonrası Hatayspor’da Ancelotti sesleri Görüşme yapıldı! Volkan Demirel sonrası Hatayspor'da Ancelotti sesleri
15:41 20 yaşındaki Sümeyye’yi hayattan koparan kaza O anların görüntüsü ortaya çıktı 20 yaşındaki Sümeyye'yi hayattan koparan kaza! O anların görüntüsü ortaya çıktı
15:31 Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü kentimizde asfalt eridi Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü kentimizde asfalt eridi
15:28 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde kadınlara regl izni Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde kadınlara regl izni
15:27 Helal olsun sana Milli sporcumuzun Türk bayrağı hassasiyeti takdir topladı Helal olsun sana! Milli sporcumuzun Türk bayrağı hassasiyeti takdir topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 17:21:52. #1.12#
SON DAKİKA: Gebze'deki gölette yapılan temizlikte 1 ton atık toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement