Gebze'deki Mezuniyet Töreni... Milli Eğitim Bakanı Tekin: " Bu Şekilde Medyatik Hale Getirilmesini Basın Etiği Açısından Doğru Olmadığına İnanıyorum" - Son Dakika
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Gebze'deki Mezuniyet Töreni... Milli Eğitim Bakanı Tekin: " Bu Şekilde Medyatik Hale Getirilmesini Basın Etiği Açısından Doğru Olmadığına İnanıyorum"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir okulun mezuniyet törenine kız öğrencilerini kıyafetlerinin açık olduğu gerekçesiyle alınmamasına yönelik tepkilere basını suçlayarak karşılık verdi. Tekin, ''Konunun medyatik hale gelmesinin basın etiği açısından doğru olmadığını'' savundu. Okul müdürü olayı yönetemez hale gelince İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün kısa sürede okula gelerek sorunu çözdüğünü kaydeden Tekin, ihmali olan kişilerle ilgili gerekli işlemlerin yapılacağını söyledi.

14.06.2024 12:44
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(ANKARA)- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir okulun mezuniyet törenine kız öğrencilerini kıyafetlerinin açık olduğu gerekçesiyle alınmamasına yönelik tepkilere basını suçlayarak karşılık verdi. Tekin, 'Konunun medyatik hale gelmesinin basın etiği açısından doğru olmadığını" savundu. Okul müdürü olayı yönetemez hale gelince İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün kısa sürede okula gelerek sorunu çözdüğünü kaydeden Tekin, ihmali olan kişilerle ilgili gerekli işlemlerin yapılacağını söyledi.

Gebze'de bir okulun mezuniyet törenine kız öğrenciler kıyafetlerinin açık olduğu gerekçesi ile alınmamış ve görüntüler medyada ve sosyal medyada çokça tartışılmıştı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Etimesgut Şehit Yasin Kendircioğlu Ortaokulu'nda karne dağıtım törenine katıldı ve ardından açıklamalarda bulundu.

Tekin, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Gebze'de yaşananlarla ilgili bir soru üzerine Tekin, bu tür olayların istenmeyen olaylar olduğunu, "konunun medyatik hale gelmesinin basın etiği açısından doğru olmadını" savundu. İlgili kişiler hakkında inceleme ve işlemlere başladıklarını ifade eden Tekin, şöyle konuştu:

"Bu türden istemediğimiz olaylar olduğunda iyi niyetli bir yaklaşımla önce bakanlığımızın İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün, İlçe Milli Eğitim müdürlüklerimizin sorunu çözebilecek kişilerin haberdar olması gerekiyor. Bunun çözümünü aramadan doğrudan bu şekilde medyatik hale getirilmesinin basın etiği açısından da toplumsal etik açısından da doğru olmadığına inanıyorum. Olayın başlangıç noktasında, dün akşam bir yerde söyledim, yani cımbızla çekiyorlar. Başlangıç noktasında okul müdürü öğrenci arkadaşlardan mezuniyet töreninin yapılacağı alanın büyüklüğü kadar bir kontenjan veriyor. Yani her öğrenciye 4 kontenjan veriyor ve 'kiminle beraber geleceksin' diye soruyor. Olayın başlangıcı okul müdürü bu listede isimlerini verdiğiniz kişiler... 'Çünkü bizim burada bir kapasitemiz var, bu kadar kişiyi misafir edebiliriz.' Başlangıç aşamasında listede ismi olmayan, öğrenci arkadaşlarımız listede yazdığının iki katı kadar misafirle gelmek isteyince okul müdürü doğal olarak diyor ki 'biz bu listedeki isme göre bir organizasyon yaptık, önce listedeki isimleri alalım yer kalırsa sizleri de alırız' diye başlıyor tartışma ve ondan sonra arzu etmediğimiz boyuta ulaşıyor. Fakat bu olay duyulur duyulmaz İlçe Milli Eğitim Müdürümüz 7-8 dakika içerisinde olay yerine intikal ediyor ve problemi çözüp çocuklarımızın mezuniyet törenine katılması sağlanıyor.

Gelelim mevzuya okul müdürümüz olay artık yönetilemez boyuta geldikten sonra, yönetmelik ifadesi diye tanımladığı şey normal okulumuzun eğitim-öğretim kısmıyla ilgili bir yönetmelik. Madde onunla ilgili madde. Mezuniyet töreni ve benzer etkinlikleri bu çerçevede değerlendirmek doğru değil. Nitekim İlçe Milli Eğitim Müdürümüz de geldikten sonra sorunu çözüyor. Yaşanmasını arzu etmediğimiz bir olay. Bakanlık olarak ihmali yanlışı olan kişilerle ilgili gerekli işlemleri incelemeleri yapacağız."

Kaynak: ANKA

Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Kocaeli, Gebze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gebze'deki Mezuniyet Töreni... Milli Eğitim Bakanı Tekin: ' Bu Şekilde Medyatik Hale Getirilmesini Basın Etiği Açısından Doğru Olmadığına İnanıyorum' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gebze'deki Mezuniyet Töreni... Milli Eğitim Bakanı Tekin: " Bu Şekilde Medyatik Hale Getirilmesini Basın Etiği Açısından Doğru Olmadığına İnanıyorum" - Son Dakika
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