YARALI SAYISI 7'YE YÜKSELDİ
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 katlı apartmanın 3'üncü katında yaşanan doğal gaz kaynaklı patlamada yaralı sayısı 7'ye yükseldi. Patlamanın yaşandığı apartmanın 3'üncü kat duvarlarının tamamının yıkıldığı, dairedeki eşyaların da binadan düştüğü görüldü. Büyük gürültüyle meydana gelen patlamada çevredeki binaların camları da kırılırken, apartmanın altındaki açık otoparkta bulunan 10 otomobil de zarar gördü.
Son Dakika › Güncel › Gebze'deki Patlamada Yaralı Sayısı 7'ye Yükseldi - Son Dakika
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