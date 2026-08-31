Gebze'den Yeni Öğrencilere 12 Bin TL Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gebze'den Yeni Öğrencilere 12 Bin TL Destek

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gebze Belediyesi, üniversiteye yerleşen öğrencilere 12 bin TL eğitim desteği için başvuruları açtı.

Gebze Belediyesinin, bu yıl üniversiteye ilk kez yerleşen öğrencilere vereceği 12 bin liralık eğitim desteği için başvurular başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, eğitim desteğinden, öğrencinin ve velisinin son 6 aydır Gebze'de ikamet etmesi şartıyla Türkiye'deki devlet üniversitelerinin lisans programlarına ilk kez yerleşenler ile vakıf üniversitelerinin lisans programlarına en az yüzde 75 burslu yerleşenler yararlanabilecek.

Açıköğretim ve uzaktan eğitim programlarına yerleşenler ile dikey veya yatay geçiş yapan öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecek.

Başvuruda Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve yerleştirme sonuç belgeleri, öğrenci belgesi ile tarihçeli yerleşim yeri belgesi istenecek. Ödemenin yapılacağı IBAN'ın ise öğrencinin velisi adına kayıtlı olması gerekecek.

Kaynak: AA

Gebze Belediyesi, Eğitim Desteği, Yerel Haberler, Güncel, Gebze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gebze'den Yeni Öğrencilere 12 Bin TL Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kedi ısırmıştı: 4 yaşındaki çocuk kuduzdan hayatını kaybetti Kedi ısırmıştı: 4 yaşındaki çocuk kuduzdan hayatını kaybetti
Yılların acımasızlığı... Efsane isim artık bastonla bile zor yürüyor Yılların acımasızlığı... Efsane isim artık bastonla bile zor yürüyor
Güzellik merkezindeki gizli kamera skandalında tutuklu sayısı 3’e yükseldi Güzellik merkezindeki gizli kamera skandalında tutuklu sayısı 3’e yükseldi
Düğün yemeği sonrası 100’den fazla kişi hastaneye başvurdu Düğün yemeği sonrası 100’den fazla kişi hastaneye başvurdu
Netanyahu, Türkiye’ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi: Bu işi bitireceğiz Netanyahu, Türkiye'ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi: Bu işi bitireceğiz
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’a yönelik mesajlar ağabeyini isyan ettirdi Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’a yönelik mesajlar ağabeyini isyan ettirdi

13:33
Eşinin cebinde bulduğu kağıdın hesabını soran kadın aldığı yanıtla şoke oldu
Eşinin cebinde bulduğu kağıdın hesabını soran kadın aldığı yanıtla şoke oldu
13:28
Vatandaşlık maaşında tarih belli oldu Geliri düşük olanlara fark ödenecek
Vatandaşlık maaşında tarih belli oldu! Geliri düşük olanlara fark ödenecek
13:23
Girne’deki gemi faciasıyla ilgili mahkemeye çıkarılan 9 kişi hakkında tutuklama kararı
Girne'deki gemi faciasıyla ilgili mahkemeye çıkarılan 9 kişi hakkında tutuklama kararı
13:20
Vay be Icardi Bir zamanlar kraldı, şimdi ortada kaldı
Vay be Icardi! Bir zamanlar kraldı, şimdi ortada kaldı
12:14
Yunanistan’ın gökyüzüne İsrail kalkanı 3 sistem tek ağda birleşecek
Yunanistan'ın gökyüzüne İsrail kalkanı! 3 sistem tek ağda birleşecek
12:03
Türkiye’yi ayağa kaldıran video Vatandaşlar Bakan Çiftçi’yi etiketliyor
Türkiye'yi ayağa kaldıran video! Vatandaşlar Bakan Çiftçi'yi etiketliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2026 14:02:05. #7.12#
SON DAKİKA: Gebze'den Yeni Öğrencilere 12 Bin TL Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement