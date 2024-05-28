Gebze Mersen fabrikası işçileri grevlerini Fransız Konsolosluğu önünde sürdürdü - Son Dakika
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Gebze Mersen fabrikası işçileri grevlerini Fransız Konsolosluğu önünde sürdürdü

Gebze Mersen fabrikası işçileri grevlerini Fransız Konsolosluğu önünde sürdürdü

Gebze Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Fransız sermayeli Mersen fabrikası işçileri, toplu sözleşme ve sendikal hakları için grevlerinin 40. gününde Fransız Konsolosluğu önünde eylem yaptı. DİSK'e Bağlı Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Başkanı Özkan Atar, mücadeleyi toplu iş sözleşmesi imzalanıp işbaşı yapılana kadar sürdüreceklerini belirtti.

28.05.2024 13:30
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Haber/kamera: Hakan Kaya

(İSTANBUL)- Toplu sözleşme ve sendikal hakları için mücadele eden Gebze Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Fransız sermayeli Mersen fabrikası işçileri, grevlerinin 40. gününde Fransız Konsolosluğu önünde eylem yaptı. DİSK'e Bağlı Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Başkanı Özkan Atar, "Bizler sendika ve toplu sözleşme hakkına kavuşmak için Mersen işçileriyle birlikte sürdürdüğümüz mücadeleyi o fabrikada toplu iş sözleşmesi imzalanıp işbaşı yapıncaya kadar ilk günkü kararlılığımızla sürdüreceğiz" dedi.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Fransız sermayeli Mersen fabrikasındaki işçiler, toplu sözleşme ve sendikal hakları için başlattıkları grevin 40. gününde Taksim Meydanı'nda toplandı. DİSK'e Bağlı Birleşik Metal İşçileri Sendikası'na bağlı olan işçiler, Taksim Meydanı'ndan İstiklal Caddesi girişindeki Fransız Konsolosluğu önüne yürüyerek burada basın açıklaması yaptı.

"Mobbing, taciz, yasadışı uygulamalar ve haksızlıklara gögüs gerdiler"

Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Başkanı Özkan Atar, işçilerin başlattığı grevin 40. günü olduğunu hatırlatarak şöyle konuştu:

"Grevci arkadaşlarımız mücadelelerine başladıkları tam 2,5 yıl öncesinde sendikal haklarını alabilmek, iş yerinde toplu iş sözleşmesi koşullarında haklarını geliştirmek ve çalışma koşullarını iyileştirmek için başladıkları mücadelede 2,5 yılı geride bıraktılar. Bu 2,5 yılın çok önemli bir süresinde sendika haklarından vazgeçmeleri yönünde işverenin uygulamış olduğu mobbing, taciz, yasa dışı uygulamalar ve haksızlıklara göğüs gerdiler ve bu mücadeleyi bugünlere kadar taşıdılar. Mersen işvereni bu 2,5 yıllık süre içerisinde akla hayale gelmeyecek düzeyde hukuksal olarak yasanın boşluklarından da faydalanarak işçilerin önüne çeşitle labirentler ve süreci uzatmak ve onları yılgınlığa sevk etmek maksadıyla akla hayale gelmeyecek uygulamalar gerçekleştirdiler. Bunlarla herhangi bir şekilde Mersen işçilerini sendikal mücadeleden vazgeçiremeyeceklerini gördüklerinde işçi çıkarma yöntemlerine başvurarak sırf sendika üyeliğinden dolayı müteakip defalar işçi arkadaşlarımızı işten çıkardılar. Buna karşı Mersen işçileri, gerek birliklerini güçlendirme anlamında, gerekse fabrikalarına kapandıkları geceli gündüzlü mücadelelerde, grevlerde, işgallerde ve birbirlerine olan sımsıkı kenetlendikleri bu mücadeleyi büyüterek bugünlere taşıdılar."

"Haklarımıza kavuşuncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz"

Sendika ve toplu sözleşme hakkına kavuşmak için mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini vurgulayan Atar, "Buradan açıklıkla ifade ediyoruz. Siz bu ülkeye gelip, bir sermaye yatırımı gerçekleştirdiyseniz, bir iş yerini satın alıp burada işletiyorsanız Türkiye'nin işçisi, Mersen'in işçisi sizin köleniz değildir, bu ülke de sizin açık sömürge ülkeniz değildir. Bizler sendika ve toplu sözleşme hakkına kavuşmak için Mersen işçileriyle birlikte sürdürdüğümüz mücadeleyi o fabrikada toplu iş sözleşmesi imzalanıp iş başı yapıncaya kadar ilk günkü kararlılığımızla sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gebze Mersen fabrikası işçileri grevlerini Fransız Konsolosluğu önünde sürdürdü - Son Dakika

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