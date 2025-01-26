Gebze, Sakarya\'yı 4-1 Mağlup Etti

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Ampute Futbol Süper Ligi'nin 10. Haftasında Gebze Belediyesi Ampute Futbol takımı Kulübü, konuk olduğu Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nü 4-1 mağlup etti.

Sakarya Atatürk Stadı'nın yanındaki sahada oynanan karşılaşma Gebze ekibinin 4-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı antrenörü Hakkı Güçlüer, gazetecilere, güzel bir galibiyet aldıklarını belirterek, sporculara ve kendilerini destekleyen izleyicilere teşekkür etti.

Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Cemil Yıldırım, karşılaşmaya iyi başladıklarını ancak "hatalı hakem kararları" nedeniyle bekledikleri gibi bitiremediklerini savunarak, transfer sezonu için birkaç sporcuyla görüştüklerini, ikinci yarı daha iyi bir takımla şehri temsil edeceklerini ifade etti.