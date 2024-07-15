Gebze Teknik Üniversitesi\'nde Laboratuvar Yangını

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde üniversitenin malzeme fiziği laboratuvarında çıkan yangın söndürüldü.

Gebze Teknik Üniversitesi'nin polimer sentezi ve organik-inorganik dönüşümü kimyası çalışılan malzeme fiziği laboratuvarında yangın çıktı.

Personelin haber vermesi üzerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri bölgeye sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle laboratuvarda hasar oluştu.

Üniversiteden yapılan açıklamada, yangının çıkış anından itibaren ilk bir dakika içerisinde sentez görevlisi ve laboratuvar personelinin bir yandan acil yardım hattı üzerinden itfaiye ekiplerine ulaştığını, diğer yandan da yangın battaniyesi ve uygun yangın söndürme tüpünü kullanarak ilk müdahaleyi yapmaya çalıştıklarını bildirildi.

İçerideki dumanın yoğunluğu ve olası kimyasal muhtevası sebebiyle laboratuvar personelinin can güvenlikleri esas alınarak ilk müdahalenin yarıda kesilerek yangın söndürme sürecinin itfaiye personeline bırakıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sentez görevlisi personel ve diğer laboratuvar personeli kendilerini laboratuvardan güvenli bir şekilde tahliye edebildikleri için yangından etkilenmeleri söz konusu değildir. İtfaiye ekipleri dakikalar içerisinde ilgili laboratuvara ulaşarak, oldukça hızlı ve güvenli bir şekilde yangın söndürme faaliyetlerini tamamlamıştır. Laboratuvar genelinde belirli bir düzeyde tahribat söz konusu olmakla birlikte yapılan ön tetkiklere göre gerekli onarım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinin ardından kritik laboratuvar ekipmanlarının kısa süre içerisinde tekrar faaliyete geçirilebileceği öngörülmektedir. Bunun yanında detaylı hasar tespit çalışmaları sürmektedir."