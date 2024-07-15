Gebze Teknik Üniversitesi'nde Malzeme Fiziği Laboratuvarında Yangın Çıktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde üniversitenin malzeme fiziği laboratuvarında çıkan yangın söndürüldü.
Gebze Teknik Üniversitesi'nin malzeme fiziği laboratuvarında yangın çıktı.
Personelin haber vermesi üzerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri bölgeye sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle laboratuvarda hasar oluştu.
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