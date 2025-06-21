Geç Kalan Öğrencilere Polisi Yetişti

Sınava geç kalan öğrencileri polis ekipleri yetiştirdi

ÇANAKKALE - Çanakkale'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın Temel Yeterlilik Sınavı'na geç kalan öğrenciler polis ekipleri tarafından okullarına yetiştirildi.

Çanakkale'de, YKS ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne geç kalan adayların yardımına polisler koştu.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üniversite adaylarına yardımcı olmak için il genelinde önlem aldı. Motosikletli ekipler, yeni kimlik çıkarılma, yanlış okul, evrak eksikliği ve kimliği evde unutan öğrencileri sınava girecekleri okullara yetiştirdi.