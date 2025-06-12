Geç Teşhis Göz Kaybına Yol Açtı - Son Dakika
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Geç Teşhis Göz Kaybına Yol Açtı

12.06.2025 15:01
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Musa Külekçi, geç teşhis sonucu görme kaybı yaşadı. Şimdi tedavi sürecinde sağlığına kavuşmayı bekliyor.

Geç kalınan teşhis ile gözlerini kaybetti şimdi sağlığına kavuşacağı günü bekliyor

YOZGAT - Yozgat'ta Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı Rehabilitasyon Merkezi'nde hayatını sürdüren Musa Külekçi, sağlığına kavuşacağı günü bekliyor.

Aslen Sinoplu olan ve yaşamının büyük bir bölümünü uzun yol şoförü olarak geçiren Musa Külekçi, trafikte seyir halindeyken gözleri çatallanınca gözlerindeki zayıflamayı fark etti. 2004 yılında hafif bir kaza sonucu görme kaybının farkına varan Külekçi, katarakt teşhisi konulduğunu söyledi. Şikayetleri günden güne artan, baş dönmesi ve kontrol kaybı yaşayan Külekçi'nin durumu ancak 2019 yılında anlaşıldı. Gözünün arkasındaki damarlarda hormon bozukluğuna bağlı olarak görme kaybı yaşayan Külekçi şimdi sağlığına kavuşmak için Yozgat'ta tedavi görüyor.

"Erken teşhis olsaydı belki görmeye devam ederdim"

Teşhisinde geç kalındığını söyleyen Külekçi, "Görme yeteneğimi kaybetmeyi istemezdim. Belki erken teşhis ve tedavi ile olumlu sonuç alınırdı. Şimdi bu tümör, görme kaybının yanı sıra kemik erimesine varana kadar rahatsızlıklara sebep oldu. Fiziki görünümümde de belli oluyor. Saç dökülmesi, görme kaybı bunlar belli ediyor. İlk tümörün başlangıcında Kayseri Erciyes Üniversitesi Hastanesi'ne gittim. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Hastanesi ve Etlik'e geçtim. Kısmet Yozgat'taymış. Büyükşehirlerdeki hocalarımız masada kalacağımı tahmin ederek operasyon yapmamış olabilirler. Mevlana Akbaba isimli doktor bey Yozgat'ta ilk kez benim ihtiyacım olan ameliyatı yapacağını söyledi. Bulunduğum kurumda da benimle çok güzel ilgilendiler" dedi.

"Araç kullanmayı çok özlüyorum"

Uzun yol şoförlüğü yaptığı günleri hatırladığını ifade eden Külekçi "Araç kullanmayı çok özlüyorum. Araçları lastik sesinden sürüyordum. Şimdiki araçlar çok teşkilatlı. Biz motor sesine göre giderdik. Teyp kapat lastik sesi dinle. İmkanım olsa tır sürmeyi çok isterdim. Şimdi 3 buçuk santimetre tümör var. İlaç tedavisiyle yarım santim küçülmüş. İlerleyen zamanda ameliyatımı olacağım. İnanıyorum ki ameliyata gerek kalmayacak" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Güncel, Yozgat, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Geç Teşhis Göz Kaybına Yol Açtı - Son Dakika

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