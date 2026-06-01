Gece Müzeciliği ile 1 Milyon Ziyaretçi

01.06.2026 12:24
2024'te Gece Müzeciliği uygulaması kapsamında Türkiye genelinde 20 müze ve ören yeri ziyaret edilecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçen yıl Gece Müzeciliği kapsamında 1 milyonun üzerinde ziyaretçinin ağırlandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, gecenin sessizliğiyle tarihi mekanların ihtişamını bir araya getiren Gece Müzeciliği uygulaması, bu yıl da Türkiye'nin dört bir yanındaki müze ve ören yerlerinde ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Kültürel mirasın farklı atmosferde deneyimlenmesine imkan sağlayan uygulama, yeni sezonda da yerli ve yabancı ziyaretçilere akşam saatlerinde özel bir ziyaret deneyimi sunacak.

Bu kapsamda "Gece Müzeciliği" uygulaması, 1 Haziran-1 Ekim tarihleri arasında Bakanlığa bağlı 11 müze ve 9 ören yeri olmak üzere toplam 20 müze ve ören yerinde uygulanacak.

Bu doğrultuda, T.C. kimlik numarasına sahip Müzekartlı ziyaretçiler, Müzekart geçiş haklarına ek olarak 200 lira ücret karşılığında, Nemrut Ören Yeri, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Alanya Müzesi, Aspendos Ören Yeri, Patara Ören Yeri, Likya Uygarlıkları Müzesi, Side Ören Yeri, Didim Apollon Tapınağı, Ahlat Selçuklu Mezarlığı, Hierapolis Ören Yeri, Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Galata Kulesi, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Efes Ören Yeri, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, Marmaris Müzesi, Derinkuyu Yeraltı Şehri, Şanlıurfa Müzesi ve Haleplibahçe Mozaik Müzesini saat 19.00'dan itibaren belirlenen kapanış saatlerine kadar ziyaret edebilecek.

Ahlat Selçuklu Mezarlığı ise ziyaretçilere ücretsiz olarak açık olacak.

Kültürel mirasın günün her saatinde yaşanabilir kılınması amaçlanıyor

Kültürel mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılması ve turizm potansiyelinin artırılması amacıyla 2024 yılında başlatılan Gece Müzeciliği uygulamasıyla müze ve ören yerleri akşam saatlerinde de ziyaretçilerle buluşturuldu.

Uygulama ile kültürel mekanların gecenin kendine özgü atmosferinde deneyimlenmesine imkan sağlanırken Türkiye'nin zengin kültürel mirasının günün her saatinde yaşanabilir kılınması ve sürdürülebilir turizm vizyonunun güçlendirilmesi hedefleniyor.

İlk olarak Efes, Hierapolis ve Side ören yerlerinde başlatılan Gece Müzeciliği uygulaması kapsamında 2024'te 395 bin 212 ziyaretçi ağırlandı.

Gece Müzeciliği uygulaması geçen yıl yoğun ziyaretçi potansiyeline sahip müze ve ören yerinde devam etti.

Yerli ve yabancı ziyaretçilere gece saatlerinde ziyaret imkanı sunulan uygulamada, Nemrut Ören Yeri, Efes Ören Yeri, Side Ören Yeri, Hierapolis Ören Yeri, Patara, Aspendos, Galata Kulesi, Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, Derinkuyu ve Kaymaklı Yeraltı Şehirleri ile Zeugma Mozaik Müzesi öne çıkan noktalar arasında yer aldı.

İstanbul'daki müze ve ören yerlerinde uygulama, İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında 5 Ekim 2025 tarihine kadar sürdürülürken yoğun talep nedeniyle Efes ve Side ören yerlerinde 2 Kasım 2025 tarihine kadar uzatıldı. Galata Kulesi'nde ise Gece Müzeciliği uygulaması yıl boyunca devam etti.

"Tüm misafirlerimizi müzelerimize ve ören yerlerimize bekliyoruz"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da konuya ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

Gece müzeciliğinde yeni sezona başladıklarını belirten Ersoy, kültürel mirası günün her saatinde yaşanabilir kılma hedefiyle hayata geçirdikleri uygulamayı bu yıl da sürdürdüklerini kaydetti.

Ersoy, 1 Haziran-1 Ekim tarihleri arasında 20 müze ve ören yerinin ziyaretçilerini gecenin kendine özgü atmosferinde ağırlayacağının altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz yıl Gece Müzeciliği kapsamında 1 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırladık. Nemrut'tan Efes'e, Side'den Zeugma'ya, Galata Kulesi'nden İstanbul Arkeoloji Müzeleri'ne uzanan kültür rotalarımızda ziyaretçilerimize yine unutulmaz bir deneyim sunacağız. Türkiye'nin zengin kültürel mirasını gecenin kendine özgü atmosferinde deneyimlemek isteyen tüm misafirlerimizi müzelerimize ve ören yerlerimize bekliyoruz."

Kaynak: AA

