Gece yarısı tabelalar değişti! Benzin ve motorine indirim geldi
Gece yarısı tabelalar değişti! Benzin ve motorine indirim geldi

02.06.2026 08:48
Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle benzinde 1,38 lira, motorinde ise 1,81 lira indirim yapıldı. Eşel mobil sistemi nedeniyle indirimin tamamı pompa fiyatlarına yansımazken, yeni fiyatlar gece yarısından itibaren uygulanmaya başladı.

Brent petrol fiyatlarında yaşanan gerileme, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1,38 lira, motorinde ise 1,81 lira indirim uygulandı.

PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ ETKİLİ OLDU

Enerji piyasalarında dalgalanma sürerken, ABD-İsrail ile İran arasında devam eden gerilim küresel petrol piyasalarını etkilemeye devam ediyor. Son dönemde brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş ise akaryakıt fiyatlarında indirimi beraberinde getirdi.

BENZİN VE MOTORİNDE FİYATLAR GERİLEDİ

2 Haziran itibarıyla benzinde toplam 5,50 lira, motorinde ise 7,25 liralık indirim hesaplandı. Ancak yürürlükte bulunan eşel mobil sistemi nedeniyle bu indirimin tamamı pompa fiyatlarına yansımadı. Son düzenlemeyle birlikte benzinin litre fiyatında 1,38 lira, motorinin litre fiyatında ise 1,81 lira düşüş gerçekleşti.

YENİ AKARYAKIT FİYATLARI

İndirimin ardından benzinin litre fiyatı İstanbul'da 62,78 liraya, Ankara'da 63,89 liraya, İzmir'de 64,17 liraya geriledi. Doğu illerinde ise litre fiyatı 65,54 lira seviyesine düştü.

Motorinin litre fiyatı ise İstanbul'da 65,13 lira, Ankara'da 66,39 lira, İzmir'de 66,66 lira ve doğu illerinde 68,14 lira olarak güncellendi.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?

Akaryakıt fiyatlarındaki artışların doğrudan pompaya yansımasını önlemek amacıyla uygulanan eşel mobil sistemi kapsamında, Özel Tüketim Vergisi üzerinden düzenleme yapılıyor. Bu sistem sayesinde zamların önemli bir bölümü vergi indirimiyle karşılanırken, fiyat artışlarının tüketiciye etkisi sınırlandırılıyor.

Benzinde eşel mobil uygulaması devam ederken, motorinde ÖTV limitinin dolması nedeniyle fiyat değişiklikleri doğrudan pompa satış fiyatlarına yansıyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Erhan Kalkan Erhan Kalkan:
    hani 7 lira indirim olacaktı 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
