Gece yarısı yaptıkları rezilliğe bakın: Neyse ki polisler suçüstü yakaladı

Gece yarısı yaptıkları rezilliğe bakın: Neyse ki polisler suçüstü yakaladı
18.09.2025 10:26
Gece yarısı yaptıkları rezilliğe bakın: Neyse ki polisler suçüstü yakaladı
Şişli'de gece yarısı hırsızlık yapan 2 şüpheli polis tarafından suçüstü yakalandı. Kaçmaya çalışan şahıslar Güven Timleri tarafından kısa sürede gözaltına alınırken, Beşiktaş'ta da hırsızlık yaptıkları tespit edildi.

İstanbul Şişli'de gece yarısı hırsızlık yapan 2 şüpheli, devriye gezen polis ekiplerince fark edilerek suçüstü yakalandı. Polislerin dur ihtarına rağmen kaçmaya çalışan şahıslar, kısa süre içinde Güven Timleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin Beşiktaş'ta meydana gelen başka bir hırsızlık olayına da karıştıkları belirlendi. Gözaltına alınan 2 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Gorkemkoc58.:
    yarın serbest 40 0 Yanıtla
  • Alperen Babür:
    Polislerin gelişide şahaneydi, bizi gördünüz kaçın kurtulun havası var 8 2 Yanıtla
  • Murat Aslan:
    Polisteki acemilige bakarmisin . Düğün konvoyu gibi geliyorlar 7 1 Yanıtla
  • Alperen Babür:
    Kınıyoruz… 5 0 Yanıtla
  • Narkoz null:
    bu yakalama olmuyor ama adamlar kaçtı ?? 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
