Gece yarısı yaptıkları rezilliğe bakın: Neyse ki polisler suçüstü yakaladı

İstanbul Şişli'de gece yarısı hırsızlık yapan 2 şüpheli, devriye gezen polis ekiplerince fark edilerek suçüstü yakalandı. Polislerin dur ihtarına rağmen kaçmaya çalışan şahıslar, kısa süre içinde Güven Timleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin Beşiktaş'ta meydana gelen başka bir hırsızlık olayına da karıştıkları belirlendi. Gözaltına alınan 2 kişi hakkında işlem başlatıldı.
