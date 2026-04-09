Geçici Ateşkes Görüşmeleri

09.04.2026 21:52
İran, Fransa ve İspanya bakanları, ABD-Iran ateşkesini ve bölgedeki saldırıları görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ve İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile ABD ve İran arasında ilan edilen geçici ateşkesi ele aldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Erakçi, Fransız ve İspanyol mevkidaşları ile telefonda görüştü.

Erakçi, Barrot ile yaptığı görüşmede, ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşı ve ABD ile varılan geçici ateşkes ilanına ilişkin son gelişmeleri değerlendirerek, "Ne yazık ki, ateşkesin ciddi ihlallerine ve İsrail'in Lübnan'a yönelik acımasız saldırılarının devamına tanık oluyoruz." dedi.

"Bölgedeki ve Lübnan'daki saldırıların durdurulması, arabulucu olan Pakistan tarafından da vurgulanan ateşkes anlaşmasının ayrılmaz bir parçasıdır." diyen Erakçi, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının durdurulması için Avrupa ülkeleri dahil olmak üzere uluslararası toplumun müdahalesine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot da ateşkes ilanını memnuniyetle karşılarken, müzakerelerde ilerleme kaydedilmesiyle bölge genelinde istikrar ve kalıcı barışın sağlanacağına dair umudunu dile getirdi.

Barrot, "İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının durdurulması gerektiğini" söyledi.

Erakçi, Albares ile görüşmesinde ise ABD ve İsrail'in, İran'a karşı 40 günlük saldırıları sırasında "savaş suçları" işlediğini ifade ederek, tüm ülkelerin bu suçları kınama, hesap sorma ve suçluları cezalandırma sorumluluğu olduğunu söyledi.

Ülkesinin, arabulucuların ateşkesi sağlamak ve savaşı durdurmak için gösterdiği çabaya "sorumlu ve olumlu" yanıt verdiğini belirten Erakçi, "Bunun gerçekleşmesi için ABD'nin savaşı durdurma ve Siyonist rejimin (İsrail'in) Lübnan'daki saldırılarını sona erdirme yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekmektedir." dedi.

İspanya Dışişleri Bakanı Albares de "uluslararası hukuku ve insani değerleri desteklemenin ve savaşa karşı çıkmanın İspanyol dış politikasının temel ilkeleri arasında olduğunu" ifade ederek, ülkesinin başından beri İran'a yönelik askeri saldırıların yasa dışı olduğunu vurguladığını belirtti.

Ateşkesin ilanından duyduğu memnuniyeti dile getiren Albares, tüm tarafların ateşkese uyması ve bölgede istikrarı ve kalıcı güvenliği yeniden sağlamak için diplomatik yola odaklanması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

