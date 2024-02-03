Geçici barınma merkezlerindeki çocuklara psikososyal destek sürüyor
ADIYAMAN - Adıyaman'da 6 Şubat depreminden en çok etkilenen çocuklara yönelik psikososyal destek çeşitli etkinlikler eşliğinde sürüyor.
Adıyaman'da ekipler depremin psikolojik etkisini en aza indirmek için çeşitli sosyal etkinlikler düzenliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde psikososyal destek çalışmaları kapsamında geçici konaklama merkezlerinde oluşturulan çocuk dostu alanlarda bir yıl da 351 bin 414 çocuğa hizmet verildi.
116 çocuk gelişimci başta olmak üzere çocuk dostu alanlarda psikologlar, psikolojik danışmanlar, sosyal çalışmacılar ve öğretmenler tarafından Adıyaman merkezde 21, Besni, Çelikhan, Gölbaşı ve Kahta ilçelerinde 7 çocuk dostu alan ile birlikte toplam 28 alanda hizmet verildi.
Çocuklarla yürütülen psikososyal destek çalışmaları kapsamında, 134 bin 997 çocuk ile psikolojik ilk yardım, 48 bin 205 çocuk ile psikoeğitim ve eğitim, 4 bin 950 çocukla grupla psikolojik danışmanlık, 6 bin 663 çocukla bireysel görüşme, 156 bin 280 çocukla sosyal iyileştirme çalışması yapıldı.
Bu etkinliklerden bir tanesi de Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan K-14 konteyner kentte kalan ailelerin çocuklarına yönelik yapıldı. Bir ay boyunca kitap okuma etkinliği düzenlendi. En çok kitap okuyan ilk 10 çocuğa çeşitli hediyeler verildi. Hediye töreni öncesinde Adıyaman Gençlik Merkezi tarafından sosyal etkinlik düzenlenerek, çocuklar gönüllerince eğlendi.
Aile ve Sosyal Hizmetler'de sosyolog olarak görev yapan Rıza Şahin, "Ayda bir düzenli kitap okuma yarışmaları gerçekleştiriyoruz. Kitap okuma yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini veriyoruz. Burada hedefimiz çocukları teknoloji bağımlılığından kurtarmak, kötü alışkanlıklar edinmesinin önüne geçmektir. Zamanı verimli kullanarak, kitap okuma alışkanlığı edindirmek, kitabın hayattaki önemini kavramalarını sağlamaktır. Aynı zamanda kütüphane kurarak, bu tür etkinliklerle birbirlerini tanımalarını sağlıyoruz" dedi.
Kitap okuma yarışmasında bir ayda 38 kitap okuyan İdil Irmak Erdengi, 32 kitap okuyan Sena Taşar ikinci oldu.
Usta sanatçı Orhan Gencebay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum için özel bir şarkı besteledi ve hediye etti. Şarkıda İstanbul'a ve tarihi değerlerine vurgu yapılırken, klipte Murat Kurum'un samimi görüntüleri ve İstanbul manzaraları yer aldı. Kurum da şarkıyı yayınlayarak "Teşekkürler Orhan baba" dedi.
Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıyla bağlantılı olan terör örgütü DEAŞ üyesi 17 şüpheli, İstanbul merkezli operasyonla yakalandı. MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün koordineli çalışmaları sonucunda, terör örgütüne bağlı failler ile bu eylemle ilişkili olduğu değerlendirilen zanlılar tespit edildi. Operasyon sırasında adreslerde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirildi. MİT'in yürüttüğü çalışmalar sonucunda daha önce de DEAŞ'ın Türkiye'deki sinagog, kilise ve büyükelçiliklere yönelik eylem planları engellenmiş ve çok sayıda zanlı yakalanmıştı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme tarihlerini açıkladı. SSK emeklileri için 6 Şubat, Bağ-Kur emeklileri için ise 7 Şubat tarihinde fark ödemeleri gerçekleştirilecek.
Gazilerle ilgili yapılan bir skeçteki "Kurşun yemek seni ayrıcalıklı yapmaz" sözlerinden dolayı tepki çeken Güldür Güldür Show ekibi, izleyicilerden özür dilerek videoyu yayından kaldırdı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ablası Mualla Özen, hayatını kaybetti. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, cenazenin İzmit'te ikindi namazına müteakip kaldırılacağını duyurdu.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinin Miami bölgesinde lüks bir otelin önünde kavga eden kadınların görüntüsü büyük yankı uyandırdı. Saç saça baş başa kavga eden kadınlardan birinin olay anında üstünün yırtılması ve göğüslerinin açılması dikkatlerden kaçmadı.
İstanbul taksiye binen bir yolcu, taksimetre ücretini ödemeyi reddetti. Araçtan inen kadın, taksiciye saldırmaya başladı ve cep telefonuyla görüntü çekti. Videoyu silmesi karşılığında ücreti ödeyeceğini söyleyen kadın, çevreden geçenlerin müdahalesine rağmen sakinleşmedi ve taksiciye küfürler etti.
Son dönemde babasına yönelik iddialarla gündeme gelen Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevinden istifa etti. Koltuğa Fatih Karahan'ın oturduğunun duyurulduğu karar metnindeki "Görevden alındı" şeklindeki ifade dikkat çekti.
Son Dakika › Güncel › Geçici barınma merkezlerindeki çocuklara psikososyal destek sürüyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?