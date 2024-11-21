Gediz\'de İnşaat Kazasında İşçi Hayatını Kaybetti

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KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, sulama göleti kanal inşaatında çalışırken başına su borusu düşen işçi Mehmet Yiğit (61) hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Üzümlü Köyü'nde yapımı devam eden sulama göleti kanal inşaatında meydana geldi. Göletin kanal inşaatında boru döşeme işlemi yapıldığı sırada işçi Mehmet Yiğit'in başına sulama borusu düştü. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yiğit'in hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Yiğit'in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.