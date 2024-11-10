Geleceğin Askeri Etkinliği Ankara'da - Son Dakika
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Geleceğin Askeri Etkinliği Ankara'da

Savunma teknolojilerini ele alan 'Future Soldier 2024' etkinliği 26-27 Kasım'da Ankara'da.

10.11.2024 16:47
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Savunma ve askeri teknolojilerdeki değişimlerin ve gelişmelerin ele alınacağı "Future Soldier 2024 – Geleceğin Askeri" etkinliği, 26-27 Kasım'da Ankara'da gerçekleştirilecek.

Türk Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve SASAD tarafından düzenlenecek "Future Soldier 2024 - Geleceğin Askeri" etkinliğinin, teknoloji aracılığıyla daha çevik, daha entegre ve sefere her boyutuyla hazır bir ordu çalışmalarına katkı sağlaması hedefleniyor.

Askeri sistemlerin geleceğine yönelik uluslararası ve ulusal çalışmaların bugünü ile yarınına odaklanan organizasyon, yeni nesil harp araçlarıyla ortaya çıkan tehditlere yönelik farklı bakış açıları ve uygulamaları bir araya getirecek. Son gelişmelerin konuşulacağı sunumlarda, otonom sistemler, yapay zeka ve siber tehditler, yarı robotik iskelet sistemleri, taşınabilir ve giyilebilir teknolojiler, optik ve lazer sistemler, sensörler ve elektronik savaş, muharebe ve haberleşme, lojistik, enerji, bireysel ekipmanlar ile modüler sistemler gibi çeşitli alanlarda "Future Soldier - Geleceğin Askeri" konseptleri ele alınacak.

Türk Ordusu, milli savunma sanayisi ve müttefiklerinin yeni nesil muharebe kabiliyetini artırma vizyonuyla düzenlenen etkinliğin sonunda oluşturulacak raporlar, Mehmetçiğin savaş meydanında yüzleşmek durumunda kalabileceği farklı tehditlere alınacak önlemler için de savunma sektörüne rehber olacak.

Etkinlikte, muharip askeri ön plana çıkaran ve askeri teknolojik değişimleri yansıtan " New World, New War, New Warrior & Yeni Dünya, Yeni Savaş, Yeni Savaşçı" sloganı ana tema olarak kullanılıyor.

Ulusal ve uluslararası savunma paydaşlarından oluşan yaklaşık 400 katılımcının yer alacağı etkinlik, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas OSB Konferans Salonu'nda düzenlenecek.

Kaynak: AA

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