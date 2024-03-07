Geleceğin Kadın Liderleri Programı\'ndan mezun olan kadınlar başarı hikayelerini paylaştı

Türkiye'de genç kadınların iş hayatına daha donanımlı katılmaları amacıyla oluşturulan Geleceğin Kadın Liderleri (GKL) programından mezun olan kadınlar, İlham Buluşmaları'nda başarı hikayelerini anlattı.
Sanofi Türkiye ve KAGİDER tarafından 14 yıl önce hayata geçirilen program kapsamında düzenlenen İlham Buluşmaları'nın ilki, Şişli'deki bir otelde gerçekleşti.
"Ön Yargıları Kır", "Sınırları Aş", "Umut Ol" başlıklı 3 oturumdan oluşan etkinlikte, GKL programından mezun olan genç kadınlar başarı hikayelerini paylaştı.
KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu, 2009 yılında ortaya çıkan projenin başarı yakaladığını belirterek, "Bugün geldiğimiz noktada 1750 mezunumuz var. Bu mezunlarımızın yüzde 92'si iş hayatında. Her yıl mezun olduktan sonra bu networkün içerisinde birbirlerinin elini bırakmadan biz de onların ellerini bırakmadan hep bu ilişkiyi, bu birlikteliği götürüyoruz. Onları iş hayatına ve hayata hazırlıyoruz. Mutlu olmaları için, ayakları üzerinde durmaları için, kendilerine iyi gelmeleri ve çevrelerine iyi gelmeleri için güçlendiriyoruz." dedi.
"Onlar bizim kız kardeşlerimiz"
Gençlere dokunuyor olmanın etkisini gördüklerini ve kadınların iş hayatında olmalarının iyi bir rol model örneği sunduğunu kaydeden Bezircioğlu, şu bilgileri verdi:
"Hiç ellerini bırakmıyoruz. Hiç birbirimizi kaybetmiyoruz. Zaten onlar birbirlerini kaybetmiyorlar. Birinin işe ihtiyacı olsa, derdi olsa, sorunu olsa, bir şeye ihtiyacı olsa ya da mutluluğunu paylaşmak istese, her birbirleriyle ilişkide oluyor. Biz de KAGİDER ve Sanofi işbirliğinde onlarla hep birlikte oluyoruz. Onlar bizim kız kardeşlerimiz ve gelecek nesiller için en önemli etkiyi yaratan genç kadınlar."
Pelin Yunusoğlu: "Genç kadın liderlerin yetişmesi hedefiyle kararlı adımlarla yürüdük"
Sanofi Özellikli Tedaviler Türkiye, Levant ve İran Genel Müdürü Pelin Yunusoğlu da 21. yüzyıla gelinmesine rağmen iş hayatında halen kadınlar ve erkeklere eşit fırsatlar sunulmadığına dikkati çekti.
Yunusoğlu, sözlerine şöyle devam etti:
"Kurumsal anlamda firmalar aslında bu durumu iyileştirmeye çalışıyorlar ama şu anki hızla devam edersek anca 132 yıl sonra iş hayatında kadınlar ve erkekler arasında eşitliği sağlayabileceğiz. Biz bu hızı değiştirmeliyiz. Bunu değiştirmek için de kadın-erkek herkesin olabildiğince bu konuya odaklanması, elini taşın altına koyması gerekiyor. Biz de bu doğrultuda Sanofi ve KAGİDER olarak 14 yıl önce bir yola çıktık ve Geleceğin Kadın Liderleri Programı'nı hayata geçirdik. Türkiye'nin dört bir yanında, birbirinden değerli, gelecekte ülkemize yön verecek genç kadın liderlerin yetişmesine katkıda bulunmayı hedefledik ve bu hedef doğrultusunda kararlı adımlarla yürüdük. 14 yıldır devam eden program kapsamında bugüne kadar 1750 genç kadınımız mezun olarak sertifikalarını aldı. Bugün de burada duygu ve ilham dolu bir etkinliğe şahit olduk. Gerek GKL mezunu kadınların gerekse konuklarımızın ilham verici konuşmaları, kalbimde ve zihnimde çok derin bir yer edindi. Bu etkinliğin geleceğe dair hepimiz açısından bir motivasyon kaynağı olduğunu da hissediyorum."
GKL programından mezun olan kadınların iş hayatına katılımı hakkında da değerlendirmede bulunan Yunusoğlu, programın en önemli sonuçlarından birisini, genç kadın liderlerinden yüzde 92'sinin şu anda çalışması olarak gösterdi.
Programın sağladığı özgüvenle mezunların kendilerini daha hazır hissedip iş hayatında çok daha başarılı noktalara geldiklerinin altını çizen Yunusoğlu, "Mezun olan 1750 kişinin yüzde 30'dan fazlası orta düzeyde yönetici rolünde, yüzde 20'den fazlası da üst düzey yönetici rolünde. Yüzde 6 kadarı da girişimci oldu. Şu anda çok farklı rollerde olan kişiler var. Mardin'de ilkokul öğretmeni olan da var, yurt dışında uluslararası bir firmada üst düzey yönetici olan da..." ifadelerini kullandı.
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